Кто чаще всего страдает от метеозависимости, рассказали эксперты

«Среди метеозависимых тех, кому эту зависимость внушили, больше. Порой ребенок запоминает, что в дождь якобы у всех портится настроение, а затем во взрослом возрасте страдает», — цитируют argumenti.ru Фомина.
Тяжелее всего изменения погоды переносят женщины до 24 лет и старше 60 лет, добавила терапевт Людмила Лапа. Это, по ее словам, происходит потому, что женщины эти возрастных групп наиболее подвержены вегетососудистой дистонии.
Ранее врачи давали рекомендации людям с метеозависимостью, пишет ura.ru. Врач-терапевт Лариса Алексеева советовала метеозависимым людям в период изменения погоды оставаться дома и ограничить использование телефона, а также просмотр телевизора.
Магнитные бури
Средняя магнитная буря ожидается 29 июля.
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.
«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.