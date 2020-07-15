Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Кто чаще всего страдает от метеозависимости, рассказали эксперты

В большинстве случаев метеозависимость — следствие воспоминаний из детства, заявил психотерапевт Андрей Фомин.

Артериальное давление.
Артериальное давление.
СС0

«Среди метеозависимых тех, кому эту зависимость внушили, больше. Порой ребенок запоминает, что в дождь якобы у всех портится настроение, а затем во взрослом возрасте страдает», — цитируют argumenti.ru Фомина.

Тяжелее всего изменения погоды переносят женщины до 24 лет и старше 60 лет, добавила терапевт Людмила Лапа. Это, по ее словам, происходит потому, что женщины эти возрастных групп наиболее подвержены вегетососудистой дистонии.

Ранее врачи давали рекомендации людям с метеозависимостью, пишет ura.ru. Врач-терапевт Лариса Алексеева советовала метеозависимым людям в период изменения погоды оставаться дома и ограничить использование телефона, а также просмотр телевизора.

Магнитные бури

Средняя магнитная буря ожидается 29 июля.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость