На самочувствии людей скажутся неблагоприятные дни в июле

7 июля могут быть магнитные бури средней мощности, пишет rsute.ru. Еще одна средняя магнитная буря ожидается 29 июля.

До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Также на самочувствие людей могут оказывать и другие явления. Например, «космический марафон» парада планет, который начался 4 июля и продлится две недели.

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уберечься

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

В такие дни специалисты рекомендуют выпить мятного чая. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.