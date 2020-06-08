Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Магнитная буря накрыла Алтайский край. Как уберечься от «привета из космоса»

8 июня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, пишет kurer-sreda.ru. Это явление может воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, кто к таковым себя не относит.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.

8 июня геомагнитный всплеск эксперты оценивают на 2,5 балла из пяти возможных.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

9 июня солнечная активность усилится, в результате этого симптомы будут обостряться.

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уберечься

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Шашлык.
Шашлык.
altapress.ru

В этот день специалисты рекомендуют принять горячую ванную с пеной, затем выпить чашечку мятного чая. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость