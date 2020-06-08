Магнитная буря накрыла Алтайский край. Как уберечься от «привета из космоса»

8 июня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, пишет kurer-sreda.ru. Это явление может воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, кто к таковым себя не относит.

До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.

8 июня геомагнитный всплеск эксперты оценивают на 2,5 балла из пяти возможных.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Лето. Солнце. Жара. CC0

9 июня солнечная активность усилится, в результате этого симптомы будут обостряться.

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уберечься

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Шашлык. altapress.ru

В этот день специалисты рекомендуют принять горячую ванную с пеной, затем выпить чашечку мятного чая. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.