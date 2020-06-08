Магнитная буря накрыла Алтайский край. Как уберечься от «привета из космоса»

До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.
8 июня геомагнитный всплеск эксперты оценивают на 2,5 балла из пяти возможных.
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.
«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.
9 июня солнечная активность усилится, в результате этого симптомы будут обостряться.
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как уберечься
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.
В этот день специалисты рекомендуют принять горячую ванную с пеной, затем выпить чашечку мятного чая. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.