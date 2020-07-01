Портал в другие миры: планеты скоро порадуют любителей космоса своим парадом

Сатурн, Юпитер и Марс доступны для наблюдения ночью, а Венера — только утром.

«Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем, и оно его затмевает, — пояснила она.

Если бы человек мог удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то с такого расстояния он мог бы увидеть, как планеты, если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении, пишет РИА Новости. Поэтому не стоит ждать, что можно будет наблюдать, как планеты выстроятся по одну сторону от светила.

Сколько длится

Парад образуется постепенно, так что наблюдать за ним можно будет более двух недель. Этим явление отличается от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно «назначенное» время.

Как выглядит «строй»

С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру.

«До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн — 21 июля) в противостояние с Солнцем. И будут хорошо отражать солнечный свет, и наблюдать за ними будет удобнее всего», — рассказал Рублева.

Луна. Космос. СС0

О термине

Наука не использует термин «парад планет» — его выдумали журналисты, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы поддерживают такой способ популяризации наблюдений за космосом.

Влияние

Научный директор добавила, что это небесное явление не окажет никакого влияние на Землю, вопреки ожиданиям некоторых людей, которые связывают это событие с катастрофами, пишет News.ru.

Парад является простой регулярной повторяемость конфигурации планет, которая известна и изучена, поэтому наука и не занимается этим явлением — «потому что никаких фактов из этого получить нельзя».

Что такое парад планет

Парад планет — это астрономическое явление. Его суть заключается в том, что несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся довольно близко друг к другу на небосводе, но не на одной линии.

Ситуация, когда несколько планет оказываются точно на одной прямой со светилом и Землей возможна раз в миллионы лет.

Будет ли конец света в 2020 году

«Парадный» конец света предсказывали в 2019 году. Тогда тоже писали о Параде планет. По мнению неназванных экспертов, это должно было вызвать «истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры». Сообщалось, что это будет «то, что в религиозных текстах называется «адом».

Конец света в 2019 году так и не произошел: ни из-за прибытия Нибиру, ни из-за Парада планет.

По мнению ученых, конец света в 2020 году случиться тоже не должен.