Когда конец света 2020 и как он связан с Парадом планет

Исследователи пророчат новый конец света в 2020 году. По их мнению, апокалипсис наступит осенью и будут связан с Парадом планет. Меркурий, Венера, Земля и Марс выстроятся в единую линию, и тогда на нашу планету обрушатся ужасные беды. Будет ли конец света 2020 — в нашем материале.

Когда конец света 2020

Издание Утро.ру сообщает, что уфологи «назначили» конец света на сентябрь 2020 года. Апокалипсис связали с малым Парадом планет. Якобы конец света описан в древних текстах.

Что такое парад планет

Парад планет — это астрономическое явление. Его суть заключается в том, что несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся довольно близко друг к другу на небосводе, но не на одной линии.

Ситуация, когда несколько планет оказываются точно на одной прямой со светилом и Землей возможна раз в миллионы лет.

Астрономия. Планета. Космос СС0

Во время малого парада планет в одном секторе по одну сторону от Солнца оказываются 4 планеты. Это могут быть Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий.

СМИ зачастую связывают парады планет с возможными катастрофическими событиями на Земле. Это не имеет под собой реальных оснований. Гравитационное воздействие других планет на Землю минимально.

В космосе. Сергей Рязанский , Роскосмос

Будет ли конец света в 2020 году

Аналогичный конец света предсказывали в 2019 году. Тогда тоже писали о Параде планет. По мнению неназванных экспертов, это должно было вызвать «истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры». Сообщалось, что это будет «то, что в религиозных текстах называется «адом».

Конец света в 2019 году так и не произошел: ни из-за прибытия Нибиру, ни из-за Парада планет.

По мнению ученых, конец света в 2020 году случиться тоже не должен.