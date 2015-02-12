Когда конец света 2020 и как он связан с Парадом планет

Когда конец света 2020
Издание Утро.ру сообщает, что уфологи «назначили» конец света на сентябрь 2020 года. Апокалипсис связали с малым Парадом планет. Якобы конец света описан в древних текстах.
Что такое парад планет
Парад планет — это астрономическое явление. Его суть заключается в том, что несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся довольно близко друг к другу на небосводе, но не на одной линии.
Ситуация, когда несколько планет оказываются точно на одной прямой со светилом и Землей возможна раз в миллионы лет.
Во время малого парада планет в одном секторе по одну сторону от Солнца оказываются 4 планеты. Это могут быть Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий.
СМИ зачастую связывают парады планет с возможными катастрофическими событиями на Земле. Это не имеет под собой реальных оснований. Гравитационное воздействие других планет на Землю минимально.
Будет ли конец света в 2020 году
Аналогичный конец света предсказывали в 2019 году. Тогда тоже писали о Параде планет. По мнению неназванных экспертов, это должно было вызвать «истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры». Сообщалось, что это будет «то, что в религиозных текстах называется «адом».
Конец света в 2019 году так и не произошел: ни из-за прибытия Нибиру, ни из-за Парада планет.
По мнению ученых, конец света в 2020 году случиться тоже не должен.