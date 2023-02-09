9 февраля
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Здоровье

Лапка, не боли! В крупную детскую больницу Алтайского края завезли оборудование на 7 млн рублей

Новое оборудование для реабилитации детей поступило в краевой центр охраны материнства и детства. Оно помогает пациентам стационара и дневного стационара восстанавливаться после заболеваний, операций и травм.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав АК.

Заведующая отделением медицинской реабилитации Центра Нина Севагина говорит, что партия аппаратуры поступила в конце декабря прошлого года, его стоимость — около 7 млн рублей.

Среди оборудования — аппарат для лечения низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем, он применятся при большом спектре заболеваний, может воздействовать на большую площадь тела, улучшает микроциркуляцию в органах и тканях.

Есть тренажеры для разработки различных суставов — локтевого, голеностопного, коленного, а также лестница-брусья — динамический тренажер для тренировки опорно-двигательного аппарата и восстановления после травм, инсультов, ДЦП, и других заболеваниях центральной нервной системы, поражающих функцию ходьбы.

Приборы для кистей и пальцев сами мягко разгибают скованные спастикой конечности, постепенно возвращая им подвижность.

Цифра

24 человека работают в отделении реабилитации Центра охраны материнства и детства. Три врача, три логопеда, два психолога и 16 сестер — специалисты по физиолечению, инструкторы ЛФК, массажисты.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав АК.

Есть в Центре аппарат ультразвуковой терапии, реабилитационный велотренажер, вертикализатор, ходунки для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, ортезы для различных суставов, корректоры осанки и др. Оборудование приобретено на средства федерального и краевого бюджетов.

Как рассказала Нина Севагина реабилитация в Центре охраны материнства и детства идет в три этапа. Первый начинается еще в реанимации, второй на базе круглосуточного стационара, а третий проходит амбулаторно в дневном стационаре.

Часть оборудования в Центре стационарная, часть — мобильная, его можно быстро доставить в отделение интенсивной терапии, чтобы как можно раньше начать реабилитацию, например, после инсультов и черепно-мозговых травм.

Справка

В 2022 году лечение в отделении медицинской реабилитации прошли 8629 детей. Количество отпущенных процедур — 95 643. В среднем один пролеченный больной получил 19,5 процедур.

Наиболее часто на реабилитацию направляют пациентов отделение медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, дневной стационар, неврологическое, ортопедическое, эндокринологическое отделения.

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