Сухой глаз и сладкая кровь. Топ-5 болезней XXI века, которые просто заполучить, но трудно лечить

Век технологий упростил повседневную жизнь человека, но принес немало проблем со здоровьем. Болезни, в том числе опасные и смертельные, «молодеют» год от года, появляются новые заболевания, вовсе не характерные для прошлых поколений. Врачи говорят, что все их можно свести к трем факторам риска — пассивному образу жизни, изменившемуся рациону питания и хроническим стрессам.

Артериальная гипертензия

Это заболевание поражает порядка 30% взрослого населения. Но с возрастом отмечается резкая тенденция к увеличению: так, после 65 лет повышение артериального давления в той или иной форме обнаруживается больше, чем у 50% пациентов.

Повышенное давление заставляет сердце работать интенсивнее, не дает ему передышек, изнашивает сосуды. Появляются аневризмы сосудов, когда их стенки растягиваются, истончаются и могут разорваться. Поэтому артериальная гипертензия — причина инфарктов миокарда и инсультов, от которых люди во всем мире умирают чаще всего. Риск растет вместе с цифрами на тонометре.

Поскольку всем органам нужно активное снабжение кровью, от гипертензии страдают не только сосуды и сердце, но и головной мозг, почки и печень.

Идеальным считается «давление космонавтов» — 120/80 мм ртутного столба.

Цифра 20% смертей в мире связаны с ишемической болезнью сердца. Она занимает первое место в рейтинге самых распространенных болезней мира. Это заболевание связано с недостаточным поступлением крови в отдельные участки сердечной мышцы.

Давление. Здоровье. СС0

Сахарный диабет

Гиподинамия и преобладание в пище жиров и простых сахаров в виде сладкой газировки, печенья, конфет, белого хлеба приводят к нарушению обмена сахаров в организме. Это способствует отложению жира, сердечно-сосудистым заболеваниям и, собственно, к «поломке» обменных процессов — сахарному диабету.

Врачи констатируют, что «молодеет» второй тип диабета, связанный с образом жизни, поскольку растет количество людей, в том числе детей, с ожирением. Организм таких пациентов вырабатывает достаточно собственного инсулина, но чем больше масса тела, тем хуже усваивается этот гормон, вплоть до того, что вовсе не воспринимается клетками.

У больных сахарным диабетом может развиться почечная недостаточность, поражение сосудов глаз, ведущее к слепоте, поражение суставов и костей стопы, образование язв.

Сахарный диабет диагностируют людям, у которых уровень глюкозы в крови натощак постоянно выше 6,2 ммоль/л. Согласно нормам ВОЗ, у человека, который не ел больше восьми часов, норма сахара — 4−6,1. После еды, когда организм нагружается глюкозой, это значение должно удерживаться до 11.

Шприц-ручка с инсулином. СС0

Близорукость

У близорукости есть наследственный фактор, но главная причина увеличения количества заболевших в том, что мы так и не научились пользоваться техникой в безопасном режиме.

Глаз устроен так, что должен постоянно менять фокусное расстояние, а при работе с гаджетами глазная мышца не расслабляется. Мерцание экрана и редкое пребывание при естественном освещении тоже не способствуют здоровью глаз.

На близорукость влияет кропотливость работы, например, постоянное чтение документов с экрана.

Проблема в том, что человек при этом редко моргает, и это приводит к компьютерному синдрому, или, как его называют офтальмологи, синдрому сухого глаза. Это изменения роговицы и конъюнктивы по причине отсутствия естественной смазки — слезы. Симптомы включают зуд, жжение, раздражение, светобоязнь, ощущение «песка» в глазах.

Кроме постоянных неприятных ощущений синдром опасен тем, что делает роговицу уязвимой к инфекциям и воспалительным процессам и снижает остроту зрения.

Глаза. unsplash.com

Неврозы

Реальное количество случаев тревожных расстройств и неврозов гораздо выше, чем статистические данные. Это объясняется тем, что люди не считают свои симптомы достаточным основанием для обращения за помощью, либо просто не осознают, что им необходим специалист.

Это пограничные состояния — так называемые непсихотические расстройства, в число которых входят неврозы, тревоги, депрессии, расстройства личности. По сути, это истощение нервной системы, которому способствуют увеличение скорости жизни и постоянная информационная перегрузка.

Во время невроза снижается работоспособность и ощущение радости к жизни. Человек становится тревожным, агрессивным, у него нарушается способность к общению, для него свойственно возбуждение, плаксивость и в целом неадекватная реакция на раздражители. Кроме того, невроз может способствовать повышению артериального давления, а значит, хроническим сердечно-сосудистым проблемам.

Алтайский край на протяжении нескольких лет остается лидером по количеству неврозов на душу населения, в том числе среди молодежи.

Стресс , тревога , одиночество. CC0

Постковидный синдром

Новейший недуг поражает все большее количество людей, при этом последствия перенесенного ковида могут затрагивать и тех, кто болел в легкой форме.

Это целый симптомокомплекс, выявить который и связать непосредственно с коронавирусом довольно сложно.

Приступы слабости, бессонница или, напротив, сонливость, боли в мышцах, тревожные состояния вплоть до панических атак, чувство нехватки воздуха, головная боль и озноб, нарушения зрения, обоняния и вкуса, нарушения сердечного ритма и повышенное артериальное давление, снижение перистальтики кишечника, внезапные эндокринные изменения и аллергические реакции — все это может входить в постковидный синдром.

Волшебного средства от последствий коронавируса не существует. Реабилитация, по словам врачей, должна включать лечебную гимнастику, дыхательную гимнастику с применением респираторных тренажеров, массаж, психотерапию, диетотерапию, физиотерапевтические процедуры.