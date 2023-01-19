19 января
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Здоровье

Известные барнаульские врачи изобрели новый способ лечения нефроптоза у детей

Медики Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства стали авторами нового способа оперативного лечения нефроптоза у детей, говорится в сообщении минздрава.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Анна Зайкова.

О заболевании

Нефроптоз — опущение почек. Оно встречается часто у детей, чаще у девочек и в подростковом периоде. Оно сопровождается болями, повышенным давлением и другими симптомами.

Заболевание оперируют примерно в одном случае из 20. Многие из методик оперативного лечения сопровождаются рецидивами.

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«Мы же берем более широкий пучок мышц и сооружаем из него что-то вроде корзинки, и почка уже не смещается. Мы прооперировали этим способом 86 больных, ни у кого из них не было рецидива. В год мы оперируем примерно 7−10 таких пациентов, в том числе после повторного опущения почки», — рассказывает об особенностях нового метода детский хирург Юрий Тен.

Группа врачей

Авторы нового метода: известный детский хирург Юрий Тен, заместитель главного врача АККЦОМД по хирургии, врач-травматолог-ортопед Арсен Осипов, детский хирург Константин Тен, детский уролог-андролог Карима Фролкова, ассистент кафедры детской хирургии АГМУ Дарья Елькова.

Способ запатентован Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что операции детям в Барнауле будут делать с помощью почти волшебного оборудования.

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