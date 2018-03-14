В России лекарства по рецептам могут оказаться в дефиците

В ТПП прогнозируют дефицит в том случае, если примут законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты. Часть аптек не выдержит конкуренции и закроется. Эксперты говорят, что это ограничит доступ потребителей в том числе к жизненно важным медикаментам, продающимся по рецептам.

Против продажи лекарств в супермаркетах выступает и Минздрав. В ведомстве говорят, что эта инициатива может спровоцировать рост объемов контрафактной продукции на российском фармрынке, а также привести к порче лекарств, так как в продуктовых магазинах сложно обеспечить надлежащие условия хранения.

Большинство медикаментов из категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — рецептурные. Цены на них регулирует государство. Это снизило прибыль аптечного бизнеса, а конкуренция с магазинами приведет к дальнейшему сокращению доходов.

В России около 90% — частные аптеки. Ни одному частнику не выгодно работать себе в убыток, поэтому абсолютно точно аптеки начнут закрываться, считают эксперты. Останется несколько самых крупных игроков, но они не смогут обеспечить всю страну необходимым количеством жизненно важных препаратов.

Фармкомпании уже заявляли о возможном повышении цен на рецептурные лекарства. Таким образом бизнес компенсирует потери от перераспределения потока клиентов между аптеками и магазинами.