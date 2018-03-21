Здоровье

Лекарство для повышения потенции может вылечить страшную болезнь

Сегодня, 06:28.
Здоровье

Ежедневное применение виагры может снизить вероятность появление рака кишечника, выяснили американские врачи. Препарат силденафил, который известен в коммерческом названии "виагра", помогает бороться с т.н. колоректальными опухолями, пишет сайт "Мир24".

Мышь. Опыт.
Мышь. Опыт. Фото : CCO.

Ученые проводили эксперимент с мышами, которые генетически предрасположены к такому виду рака. Виагру мышам подмешивали в питьевую воду. Как оказалось, средство для повышения потенции в два раза снизило количество полипов в кишечнике.А имеено такие скопления клеток приводят к возникновению недоброкачественных опухолей.

По словам исследователей, в скором времени они рассчитывают провести клиническое испытание препарата как профилактического средства от рака толстой кишки.

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