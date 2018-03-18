Ученые назвали вид спорта, который заводит женщин

Любители покрутить педали чаще страдают от инфекции мочевых путей. Это связано с тем, что сз-за долгого сидения болезнетворные бактерии "проталкиваются" \ вглубь организма. Кроме того, увлечение велосипедом приводит к пережатию сосудов в паховой области и, как следствие, к онемению половых органов.

При этом велосипедистки, по данным исследования, реже страдают от половых расстройств. Более того, согласно опросу, они чаще и лучше занимаются сексом, по сравнению с женщинами, избегающими этого вида спорта.

В исследовании приняли участие 3118 женщин, половина из которых - заядлые велосипедистки. Медики сравнили состояние их здоровья, сфокусировавшись на мочеполовой системе. При этом ученые учли такие факторы как возраст, общее состояние сердечно сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что велоспорт вреден для мужской потенции. Если уж вы решили продолжать кататься на великах, то ученые советуют отказаться от узкого седла и чаще менять позу во время езды.Сюда же по той же причине попали верховую езду и мотоспорт.

А вот марафонский бег может нанести вред мужскому либидо из-за того, что во время занятий этим спортом сильно падает уровень тестостерона, что в свою очередь плохо влияет на потенцию.