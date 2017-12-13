Ученые назвали виды спорта, отрицательно влияющие на мужскую потенцию

По мнению исследователей, вредным для потенции считается велоспорт. Если уж вы решили продолжать кататься на великах, то ученые советуют отказаться от узкого седла и чаще менять позу во время езды.Сюда же по той же причине попали верховую езду и мотоспорт.

А вот марафонский бег может нанести вред мужскому либидо из-за того, что во время занятий этим спортом сильно падает уровень тестостерона, что в свою очередь плохо влияет на потенцию.