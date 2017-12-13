Здоровье

Ученые назвали виды спорта, отрицательно влияющие на мужскую потенцию

Сегодня, 21:16.
Здоровье

Немецкие ученые назвали виды спорта, отрицательно влияющие на мужское либидо, пишет Life.ru со ссылкой на журнал Originalia.

Счастье. Пара. Велосипед.
Счастье. Пара. Велосипед. Фото : CC0.

По мнению исследователей, вредным для потенции считается велоспорт. Если уж вы решили продолжать кататься на великах, то ученые советуют отказаться от узкого седла и чаще менять позу во время езды.Сюда же по той же причине попали верховую езду и мотоспорт.

А вот марафонский бег может нанести вред мужскому либидо из-за того, что во время занятий этим спортом сильно падает уровень тестостерона, что в свою очередь плохо влияет на потенцию.

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