Увеличить, уменьшить, подтянуть. Сколько стоит пластика груди в Барнауле

Как altapress.ru рассказала руководитель отделения пластической хирургии и терапевтической косметологии "Городской клинической больницы №11" Ольга Мишуткина, в месяц она делает от 5 до 8 операций по увеличению груди и около трех операций по уменьшению и подтяжке. По ее сведениям, в Барнауле стабильно растет спрос на все три вида операций. Это связано с тем, что информация о пластике груди стала более доступной для женщин, считает врач.

В клинике "Антуриум" также заявляют о росте числа операций с каждым годом. Врачи клиники связывают это с тем, что многие женщины больше не скрывают результаты хирургического вмешательства и охотно пишут отзывы.

Больше и красивее

Операция по увеличению молочных желез обычно выполняется под общей анестезией. Длительность вмешательства, как правило, не превышает двух часов. Метод установки импланта, как и способ доступа в каждом случае индивидуален. Из стационара пациентку выписывают на второй день после операции. На 7-е сутки удаляют швы.

В стоимость операции входит:

консультация пластического хирурга;

операция;

анестезия;

медицинское сопровождение (лекарственные препараты, расходные материалы и др.).

В стоимость операции не входит и оплачивается отдельно:

импланты;

компрессионное белье;

предоперационное обследование;

пребывание в стационаре.

Стоимость имплантов зависит от их марки и формы. Анатомические дороже, чем круглые. Французские импланты стоят дешевле, чем американские.

Увеличить грудь можно не только с помощью искусственных имплантов, но и за счет собственного жира. Этот вид операции называется липофилинг. Собственные жировые клетки организм не воспринимает как чужеродные, а потому реакция отторжения или аллергия фактически невозможны. Кроме того, после такой операции не будет рубцов, но грудь вырастет на 1-1,5 размера — не более. В больнице РЖД липофилинг груди стоит в 70 тысяч рублей.

Меньше и здоровее

Женщины не только увеличивают, но и уменьшают грудь. Чрезмерно большая грудь вызывает различные медицинские проблемы: раздражение кожи, боли в спине и шее, нарушение осанки. В таких случаях делают редукционную (уменьшающую) маммопластику, удаляющую, кроме жира и кожи, ткань железы.

Такие операции зачастую проводятся одновременно с подтяжкой (мастопексией). Стоимость операции зачастую зависит от степени птоза (опущения). В норме сосок находится на уровне складки кожи у основания молочной железы или выше. Чем ниже он опускается, тем выше степень птоза, и тем труднее и дороже проводить операцию.

Иногда женщинам требуется только подтяжка без уменьшения размера. И в первом, и во втором случаях операция проводится под общим обезболиванием в течение 2-3 часов. Из стационара выписывают на второй-четвертый день. Швы снимают на 14-е сутки.

Реабилитационный период после подобных операций длится 1,5-2 месяца. Чтобы избежать осложнений, клиники предлагают постоперационное ведение больных. Это обычно оплачивается отдельно. В это время необходимо носить специальный компрессионный бюстгальтер. На этот же срок нужно отказаться от физических нагрузок, занятий спортом и посещения сауны.

В течение ближайших двух дней после операции нельзя управлять автомобилем и принимать спиртные напитки. Первую неделю после коррекции формы груди рекомендуется спать на спине. Первичный результат операции обычно оценивают после двух месяцев.

О недостатках

Несмотря на некоторые преимущества, у маммопластики есть недостатки. Во-первых, любая операция предполагает применение наркоза, что само по себе вредно. Во-вторых, после хирургического вмешательства неизбежно остаются рубцы, пусть и небольшие. В ранний восстановительный период придется столкнуться с болевыми ощущениями.

Импланты будут ухудшать качество маммографических снимков и затруднять обнаружение опухолей в груди. Иногда после операций женщины сталкиваются с нарушением чувствительности тканей и трудностями при кормлении ребенка. Хотя сейчас риск таких осложнений сводится к минимуму, если пациентка обращается к высококвалифицированному специалисту.

Маммопластика противопоказана: