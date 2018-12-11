Люди особого назначения. Зачем жителей Алтайского края призывают стать донорами костного мозга

Пересадка костного мозга для Ирины Холкиной из Белокурихи была единственным шансом выжить. Ей пришлось пережить не только сам факт установки страшного диагноза, но и почти полугодовое пребывание в клинике, долгие ожидания, когда каждый день как последний, и осложнения после операций. Все потому что в России не нашлось доноров костного мозга.

Один отказался , второй «не прижился»

История болезни Ирины, как и многих, кому потом ставят «раковый диагноз», началась с простого недомогания и слабости, на которую никто не обратил внимания.

Ирина Холкина,

жительница Белокурихи:

Я рано вышла на работу после декрета. Однажды после обычного медосмотра позвонили из лаборатории и сказали, что у меня низкие лейкоциты. Я, как нормальный человек, еще три месяца думала, что все это ерунда. Потом пришлось сделать более развернутый анализ, и диагноз стал очевидным.

Проблемой стал миелодиспластический синдром, который не лечится, и трансплантация костного мозга — единственный выход. Больших трудов Ирине стоило просто принять такую информацию, но это было только начало.

Диагноз подтвердили в гематологическом центре в Москве. Ирине пришлось постоянно отправлять анализы в столицу, чтобы врачи могли вести наблюдение. Когда подошло время трансплантации, в России донора не нашлось, его искали по зарубежным регистрам четыре долгих месяца.

За это время Ирине и ее родственникам удалось собрать, кажется, нереальную сумму — 18 тысяч евро — и пройти поддерживающую терапию. Помогал в сборе средств и Фонд борьбы с лейкемией.

Один из доноров в Германии отказался от пересадки в последний момент, а второй долго не выходил на связь, но в итоге «нашелся» и спасительная трансплантация состоялась. Но скоро стало ясно, что новый мозг не прижился.

Ирина перенесла еще одну операцию и провела в больнице около пяти месяцев с постоянными переливаниями крови.

В больнице. В операционной. Сергей Башлычев

Банк спасителей

Про данным Русфонда, ежегодно в России более 4200 человек нуждается в пересадке костного мозга. Для них это единственная надежда на выздоровление. Доноров костного мозга в Русфонде называют «людьми особого назначения»

Сейчас донорами выступают в основном родственники и друзья заболевших. Но, как говорят врачи, пересадка клеток от близких родственников не дает таких результатов, как при трансплантации от неродственного донора. Правда, шанс встретить своего «генетического близнеца» — 1 на 10 000.

С 2014 года Русфонд формирует Национальный регистр доноров костного мозга. Его собирают по крупицам. Сейчас в объединенной базе зарегистрировано 83,8 тыс. потенциальных доноров. Для сравнения: в банке доноров костного мозга США 8,6 млн человек.

Медицина. Больница. Врач. СС0

Сколько стоит «близнец»

Пока Национальный регистр доноров костного мозга мал, поиск спасительного фенотипа приходится вести по международным банкам. Это долго и дорого.

Донора нужно найти, провести полное обследование, оплатить транспортные расходы, проживание, питание и страховку. Чтобы российскому пациенту получить клетки от зарубежного донора из стран Евросоюза, нужно потратить около полутора миллионов рублей. Если донора искать в США, сумма вырастет почти до 3 миллионов. Все это должен оплатить сам больной и его близкие.

Если же донора удается подобрать в российском регистре, траты составят 400−500 тыс. рублей. Кроме того, найти подходящего по фенотипу человека среди представителей других национальностей крайне сложно. Гематологи говорят, что для половины пациентов подобрать донора в международной базе данных не получается.

Кровь , анализ. Открытые источники

Как стать донором

«Многие сдают кровь, но не каждый знает, что можно сделать специальный анализ и попасть в список доноров костного мозга, — говорят в Русфонде. — Эта процедура называется типирование. У вас возьмут из вены 9 мл крови, определят ваш код — фенотип, и он попадет в базу регистра».

Эти клетки могут подойти тяжелобольному человеку. Трансплантация костного мозга, по словам гематологов, только звучит страшно, на самом деле она безболезненна. Процедура длится четыре часа, у человека берут кровь из вены и вливают обратно, а он в это время сидит в кресле и смотрит телевизор. Некоторым даже не требуется восстановление после процедуры.

Где сдать кровь на типирование

Ирине Холкиной пришлось объяснять, почему ей нужна такая «астрономическая» сумма на лечение — потому что не нашлось донора в России, и она платила за «человека из Германии».

Ирина Холкина,

жительница Белокурихи:

Люди предлагали себя в качестве доноров, были согласны типироваться, но возможностей для этого не было абсолютно. У нас люди очень отзывчивы и готовы прийти на помощь. Но даже если отправлять курьера, то он не успеет доехать до Москвы — дорога занимает минимум 12 часов. А ведь кто-то так и не дожидается своего донора.

Русфонд обратился к жителям Алтайского края с просьбой стать донорами костного мозга. Всем здоровым людям от 18 до 45 лет, жителям РФ, весом не менее 50 кг, желающим стать донором, можно сдать кровь в лабораториях «Инвитро» в Барнауле, Бийске и Рубцовске.