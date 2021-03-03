Несварение оказалось признаком смертельного заболевания

Британские врачи выяснили, что пациенты, страдающие от данного вида онкологии, испытывают чувство жжения в груди и горький неприятный привкус во рту.
«Также на заболевание указывают распространяющийся до спины общий дискомфорт в области живота. Болевые ощущения могут быть постоянными или же периодическими, в лежачем состоянии самочувствие больного ухудшается», — говорится в исследовании.
Неприятные симптомы также усиливаются после употребления пищи. Больные также страдают от тошноты, жалуются на потерю аппетита, диарею либо запор.
Кроме того, в случае возникновения рака поджелудочной железы человек может резко похудеть.
Специалисты рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение.
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