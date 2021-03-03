Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Несварение оказалось признаком смертельного заболевания

Несварение желудка может быть признаком рака поджелудочной железы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Боль в животе
Боль в животе
СС0

Британские врачи выяснили, что пациенты, страдающие от данного вида онкологии, испытывают чувство жжения в груди и горький неприятный привкус во рту.

«Также на заболевание указывают распространяющийся до спины общий дискомфорт в области живота. Болевые ощущения могут быть постоянными или же периодическими, в лежачем состоянии самочувствие больного ухудшается», — говорится в исследовании.

Неприятные симптомы также усиливаются после употребления пищи. Больные также страдают от тошноты, жалуются на потерю аппетита, диарею либо запор.

Кроме того, в случае возникновения рака поджелудочной железы человек может резко похудеть.

Специалисты рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение.

Ранее диетологи рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть ежедневно, чтобы быть здоровым.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость