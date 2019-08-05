Магнитная буря ударит по Барнаулу

Небольшие возбуждения магнитной сферы наблюдаются и 5 августа, но наиболее сильными они станут днем позже: между 6:00 и полуднем. Мощность волн составит более 5 баллов (из максимальных 9).
Предыдущая магнитная буря накрывала Барнаул 15 июля.
В этот период метеозависимые люди обычно жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше чая и травяных настоек.
Также в Алтайском крае продолжается период аномально жаркой погоды. До 8 августа в регионе будет 30-градусная жара.