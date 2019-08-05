Магнитная буря ударит по Барнаулу

6 августа на Барнаул обрушится магнитная буря. С 8 августа магнитосфера Земли начнет приходить в норму, гласят данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Небольшие возбуждения магнитной сферы наблюдаются и 5 августа, но наиболее сильными они станут днем позже: между 6:00 и полуднем. Мощность волн составит более 5 баллов (из максимальных 9).

Предыдущая магнитная буря накрывала Барнаул 15 июля.

В этот период метеозависимые люди обычно жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше чая и травяных настоек.

Также в Алтайском крае продолжается период аномально жаркой погоды. До 8 августа в регионе будет 30-градусная жара.