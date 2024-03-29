Магнитосфера Земли взорвется и нанесет сокрушительные геоудары по россиянам. Как уберечься

Вспышка длилась ровно 30 минут.

Прогнозируются вспышки класса X и 29 марта. Это максимальное значение. Активность светила будет высокой.

Солнце опять преподнесло "сюрпризов" в виде выброса плазмы. Хотя затяжная магнитная буря с 24 по 28 марта наделала "шума" и негативно сказалась на здоровье людей. Эта самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Прогноз

Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов». И 15% из них могут достигать максимальных значений.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Те, кто в детстве мечтал увидеть его воочию и не проживал на Севере, вполне возможно полюбуются им в других широтах.

Високосный год продолжается.

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