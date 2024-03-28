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Здоровье

Свирепое плазменное облако накрыло планету: геоудары атакуют жителей. Продолжается сильнейшая с 2005 года буря

Температура плазменного облака, окружившего Землю, составила около 1 млн градусов. При штиле газ имел температуру около 100 тыс. градусов.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

На Земле продолжается мощнейшая магнитная буря. В момент удара индекс геомагнитной активности достиг значения 8 баллов из 9 возможных, указывает naukatv.ru.

Причем сильная геомагнитная буря началась еще вечером 24 марта и продолжается до сих пор.

Эта самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек. Плазменный выброс имеет сложную внутреннюю структуру, и геомагнитная обстановка может оставаться какое-то время нестабильной.

Выброс и направление

Выброс плазмы произошел с той стороны Солнца, которой оно было повернуто к Земле.

Когда закончится

Окончательного «успокоения» геомагнитной обстановки можно ожидать 28–29 марта. Если Солнце опять не преподнесет "сюрпризов" в виде выброса плазмы.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И прогуливаться на воздухе, но не проявлять активность.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Связь

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. В США случился общенациональный сбой сотовой связи. Его связали с солнечными взрывами.

Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала".

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Прогноз

Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов». И 15% из них могут достигать максимальных значений.

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