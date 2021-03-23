Малышева назвала суперпродукты для борьбы с дефицитом йода. Кое-что можно достать «суперпросто»

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала лучшие продукты, которые помогут в профилактике дефицита йода.

В очередном выпуске передачи ответили на три вопроса: чем важен йод, какие постные продукты являются рекордсменами по содержанию йода и как правильно их употреблять.

«Три суперпродукта с йодом, который играет огромную роль в щитовидной железе <…> Фейхоа и два вида морских водорослей», — отметил врач-невролог Дмитрий Шубин.

Он подчеркнул, что экзотикой для россиян является только фейхоа. Впрочем, Малышева не считает эту ягоду настолько уж и недоступной, поскольку она растет даже «на даче в Сочи».

Второй продукт — морская водоросль вакаме, а третий — ламинария, более известная как «морская капуста».

Поиск «капусты» можно назвать беспроблемным, а с остальным придется повозиться. Так, вакаме можно приобрести в интернете, в крупных магазинах или специализированных лавках. А фейхоа доступна практически только в виде варенья.

Однако если найдете, то ламинария, вакаме и фейхоа помогут избежать дефицита йода во время Великого поста.

«Морская капуста — в 0,1 грамма этого продукта содержится суточная доза йода. Вакаме — 1,4 грамма содержат необходимую каждый день норму йода. Фейхоа — 5 граммов для суточной нормы», — отметили в передаче.

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