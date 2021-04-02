Малышеву проверят за «остров счастья» без масок

Это произошло после ее слов о том, что ношение масок не снижает заболеваемость COVID-19.
Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!» посетила Чечню и громко порадовалась отмене там масочного режима.
«Остров счастья живет без масок!» — заявила телеведущая.
Также в выпуске программы она заявила, что в случае отмены масочного режима течение заболевания было бы более легким. И сослалась на исследование датских ученых, в котором сообщалось, что у тех, кто не носит маски, частота заболевания COVID-19 не растет в сравнении с теми, кто пользуется защитными средствами, пишет News.ru.
Запрос
В запросе Рашкин подчеркнул, что в России, согласно постановлению главного санитарного врача, предписано ношение масок в общественных местах. За появление без маски полиция может задержать нарушителя.
Депутат попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову дать информацию «о мерах, применяемых ведомством для обеспечения единообразного применения соответствующих правил поведения, и планах по их уточнению в целях адекватного смягчения».
Также он попросил проверить сюжет программы Малышевой на вопрос достоверности и безопасности для жизни и здоровья зрителей.
Иск
Накануне полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима. Они утверждали, что маски причиняют массу неудобств и нарушают права граждан.
Коллективный иск к Роспотребнадзору подали почти 1,5 тыс. человек из разных регионов России.
Верховный суд не удовлетворил требования истцов. ВС также не нашел оснований удовлетворить другие их требования — об отмене социальной дистанции, ношении перчаток и использовании антисептиков.