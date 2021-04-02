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Здоровье

Малышеву проверят за «остров счастья» без масок

Запрос с требованием проверить телеведущую Елену Малышеву направил в Роспотребнадзор и Роскомнадзор депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин, пишет РБК.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Это произошло после ее слов о том, что ношение масок не снижает заболеваемость COVID-19.

Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!» посетила Чечню и громко порадовалась отмене там масочного режима.

«Остров счастья живет без масок!» — заявила телеведущая.

Также в выпуске программы она заявила, что в случае отмены масочного режима течение заболевания было бы более легким. И сослалась на исследование датских ученых, в котором сообщалось, что у тех, кто не носит маски, частота заболевания COVID-19 не растет в сравнении с теми, кто пользуется защитными средствами, пишет News.ru.

Запрос

В запросе Рашкин подчеркнул, что в России, согласно постановлению главного санитарного врача, предписано ношение масок в общественных местах. За появление без маски полиция может задержать нарушителя.

Депутат попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову дать информацию «о мерах, применяемых ведомством для обеспечения единообразного применения соответствующих правил поведения, и планах по их уточнению в целях адекватного смягчения».

Также он попросил проверить сюжет программы Малышевой на вопрос достоверности и безопасности для жизни и здоровья зрителей.

Иск

Накануне полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима. Они утверждали, что маски причиняют массу неудобств и нарушают права граждан.

Коллективный иск к Роспотребнадзору подали почти 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

Верховный суд не удовлетворил требования истцов. ВС также не нашел оснований удовлетворить другие их требования — об отмене социальной дистанции, ношении перчаток и использовании антисептиков.

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