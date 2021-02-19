Медик назвал заболевания, которые приводят к ухудшению памяти

Верткин призвал обращать внимание на скачки температуры и беспричинную усталость.
«При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу», — предупредил профессор.
К ухудшению памяти могут привести следующие заболевания:
- нарушение кровообращения в мозге;
- сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления;
- черепно-мозговые травмы;
- проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга;
- острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера.
«Важно понимать, у кого забывчивость развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом», — добавил Верткин.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые могут вызвать проблемы с памятью.