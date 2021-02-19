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Здоровье

Медик назвал заболевания, которые приводят к ухудшению памяти

Завкафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медпомощи МГСМУ Аркадий Верткин рассказал «АиФ» про симптомы заболеваний, приводящих к забывчивости.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

Верткин призвал обращать внимание на скачки температуры и беспричинную усталость.

«При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу», — предупредил профессор.

К ухудшению памяти могут привести следующие заболевания:

  • нарушение кровообращения в мозге;
  • сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления;
  • черепно-мозговые травмы;
  • проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга;
  • острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера.

«Важно понимать, у кого забывчивость развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом», — добавил Верткин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые могут вызвать проблемы с памятью.

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