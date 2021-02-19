Медик назвал заболевания, которые приводят к ухудшению памяти

Верткин призвал обращать внимание на скачки температуры и беспричинную усталость.

«Важно понимать, у кого забывчивость развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом», — добавил Верткин.