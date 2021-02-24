Медик рассказал, как рассосать синие круги под глазами от усталости

Косметолог Станислав Арканников рассказал в интервью радио Sputnik , как устранить те признаки усталости, которые в первую очередь проявляются на лице.

Арканников напомнил, что следы усталости на лице говорят о необходимости что-то поменять в жизни и устранить фактор перенапряжения.

«Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами», — пояснил медик.

Самый надежный способ рассосать такие круги — правильное чередование режима работы и отдыха. Также нужно больше находиться на свежем воздухе.

При этом косметолог предупредил, что результат не стоит ожидать слишком быстро, однако можно ускорить при помощи косметологических средств.

«Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина», — посоветовал Арканников.

Он заверил, что любой крем, который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их.

Ранее диетолог рассказал, как наедаться перед сном и не толстеть. Таким образом, можно посвятить поздний вечер еде, если превратить трапезу в отдых от работы.