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Здоровье

Россиянам рассказали, как наедаться перед сном и не толстеть

Врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказал в интервью радио Sputnik об одном правиле, которое позволит кушать на ночь и не набирать вес.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Кузьменко напомнил, что необходимо контролировать суточную норму потребления калорий.

При этом не важно, в какое время суток съедать продукты, в которых содержатся необходимые калории.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день», — отметил врач.

Какой режим питания выбрать, зависит от индивидуальных особенностей организма. К примеру, если человек плохо спит с полным желудком, то ему лучше ложиться спать голодным.

Кузьменко подчеркнул, что каждый человек должен сам индивидуально определить тот режим питания, при котором ему будет комфортно.

Ранее российский врач-диетолог рассказала об опасности продуктов питания, которые считают полезными.

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