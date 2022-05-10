Медики назвали эффективный российский препарат от осложнений после ковида

Постковидный синдром у пациентов остается большой проблемой — 47% переболевших пациентов имеют постковидные симптомы. Об этом шла речь на экспертном совете медиков, обсудивших проблему, пишет «Медпортал». Медики рассказали об эффективном российском препарате. https://medportal.ru/mednovosti/akademik-aleksandr-chuchalin-pri-kovide-legkoe-nastolko-izur

Слабость и одышка

29% выписанных пациентов, перенесших ковид, были повторно госпитализированы, из них — 12% умерли, сообщил академик РАН Александр Чучалин со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

У 47% пациентов в течение полугода после выписки сохраняются постковидные симптомы.

При этом у 21% это общая слабость, а 14,5% страдают одышкой, привела данные Галина Игнатова, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Уральскому федеральном округу.

Коронавирус СС0

Почему умирают

Основные причины смертности в постковидном периоде — патологические изменения в легких и тромбоэмболические осложнения.

Наличие фибротических процессов в легочной ткани — часто доминирующий фактор.

«Легкое настолько изуродовано, что его трудно узнать. Представьте себе, нежная легочная ткань, как снежным облаком, за предельно короткое время накрывается плотным инфильтратом, вызванным уже фиброзными изменениями. Идет ремоделирование легочной ткани, она сжимается», — рассказывает Александр Чучалин.

Чем лечат

Академик отметил важность внедрения инновационных подходов в терапии осложнений COVID-19, отметив свой опыт применения препарата «Лонгидаза» на основе гиалуронидазы.

Коронавирус. Штамм «омикрон». CС0

Это российский препарат, он позволяет скорректировать метаболизм гиалуроновой кислоты.

«Для борьбы с продолжительным постковидным синдромом необходимо уделять внимание комбинированной терапии с препаратом „Лонгидаза“, который мы активно применяем у пациентов в нашей клинике», — отметил Александр Чучалин.

Галина Игнатова сообщила, что «Лонгидаза» снижает избыточное количество гиалуроновой кислоты, которая способна поддерживать воспаление и провоцировать отек в легких, повышать вязкость секрета.

Ранее altapress.ru рассказывал о препарате против COVID-19 «Ковипир», который взялся производить завод «Фармсинтез» в Иркутске. В мае уже планировалось ввести его в гражданский оборот.