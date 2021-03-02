Медики назвали пять способов снизить риск инсульта

Экспертов из Гарвардской медицинской школы отметили, что профилактику инсульта необходимо начать немедленно.
«Для этого, в первую очередь, необходимо снизить употребление соли. Следует меньше есть колбас, чипсов, копченостей из мяса и рыбы», — предупредили специалисты.
Рекомендуют также регулярно заниматься спортом — чтобы снизить риск ожирения, которое связано с высоким артериальным давлением.
Необходимо обратить пристальное внимание на свой рацион — употреблять больше жирной рыбы, рапсового, кукурузного, подсолнечного масел, авокадо и миндаля, овощей и фруктов.
Кроме того, очень важно бросить курить, поскольку пагубная привычка может повысить артериальное давление и увеличить риск инсульта.
Ранее диетологи рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть ежедневно, чтобы быть здоровым.