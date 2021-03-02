Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Медики назвали пять способов снизить риск инсульта

Чтобы снизить риск инсульта, нужно соблюдать пять универсальных правил, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Инсульт - распространенное заболевание.
Инсульт - распространенное заболевание.
pixabay.com

Экспертов из Гарвардской медицинской школы отметили, что профилактику инсульта необходимо начать немедленно.

«Для этого, в первую очередь, необходимо снизить употребление соли. Следует меньше есть колбас, чипсов, копченостей из мяса и рыбы», — предупредили специалисты.

Рекомендуют также регулярно заниматься спортом — чтобы снизить риск ожирения, которое связано с высоким артериальным давлением.

Необходимо обратить пристальное внимание на свой рацион — употреблять больше жирной рыбы, рапсового, кукурузного, подсолнечного масел, авокадо и миндаля, овощей и фруктов.

Кроме того, очень важно бросить курить, поскольку пагубная привычка может повысить артериальное давление и увеличить риск инсульта.

Ранее диетологи рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть ежедневно, чтобы быть здоровым.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость