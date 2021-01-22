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Здоровье

Медики назвали самый простой способ защитить легкие от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik, как очень просто снизить вероятность заражения ковидом.

Легкие. Пневмония. Снимок.
Легкие. Пневмония. Снимок.
СС0

Болибок напомнил, что грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям.

«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию. Чем воздух грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции», — объяснил врач.

Необходимо регулярно проветривать помещения, особенно места для сна, тщательно убирать и очищать от пыли все поверхности в доме и на рабочем месте.

«Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть 6−8 часов в сутки, а у некоторых счастливых — и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни», — посоветовал медик.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал фактор, повышающий риск заражения ковидом на 250%.

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