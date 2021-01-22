Медики назвали самый простой способ защитить легкие от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik , как очень просто снизить вероятность заражения ковидом.

Болибок напомнил, что грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям.

«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию. Чем воздух грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции», — объяснил врач.

Необходимо регулярно проветривать помещения, особенно места для сна, тщательно убирать и очищать от пыли все поверхности в доме и на рабочем месте.

«Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть 6−8 часов в сутки, а у некоторых счастливых — и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни», — посоветовал медик.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал фактор, повышающий риск заражения ковидом на 250%.