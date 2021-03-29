Медики опровергли слухи об эпидемии тяжелой половой инфекции в России

Ранее уролог Евгений Греков заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая устойчива к антибиотикам.
Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции.
«Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии», — успокоил он.
Медик назвал «ерундой» информацию о вспышке в России заболеваний, передающихся половым путем.
Ранее барнаульский онколог-уролог рассказал altapress.ru, как лечат самый мужской рак и сколько каждый год мужчин в Алтайском крае сталкиваются с этой болезнью.