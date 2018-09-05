Медики рассказали, из-за чего вскоре погибнут преждевремено 1,4 миллиарда человек

Учеными из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была предсказана ранняя смерть 1,4 млрд человек, пишет Lenta.ru. Медики выяснили, что имено такое количество землян пострадают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и рака, что, возможно, приведет к их ранней смерти.

По данным ВОЗ, в данных заболеваниях виноват небольшой уровень физической активности, который присущ этих людям.

Медики опросили людей старше 18 лет из 168 стран. Им удалось охватить почти 2 миллиарда человек из разных популяций. Выяснилось, что во всем мире в 2016 году каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина не достигли рекомендуемого уровня физической активности, который определяется как 150 минут упражнений умеренной интенсивности или 70 минут высокой интенсивности в неделю.

Также оказалось, что чаще всего физической активностью занимаются люди с малым уровнем доходов (84 процента) в таких регионах, как Океания и Восточная и Юго-Восточная Азия. В 55 странах более трети населения не уделяло достаточно времени упражнениям. В четырех странах более половины людей вели сидячий образ жизни — Кувейт, Американское Самоа, Саудовская Аравия и Ирак. При этом женщины почти во всех регионах уступают мужчинам в уровне физической активности.