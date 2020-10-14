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Здоровье

Медведев заявил о возможности бесплатно выдавать лекарства по рецептам

Лидер партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что в новой программе ЕР нужно будет отразить требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения. В их числе — бесплатная раздача лекарств.

Дмитрий Медведев с музыкантами группы Deep Purple.
Дмитрий Медведев с музыкантами группы Deep Purple.
kremlin.ru

По словам Медведева, назначенные врачами лекарства нужно сделать бесплатными для всех граждан за счет механизмов обязательного лекарственного страхования.

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — цитирует его ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что Дмитрий Медведев был назначен председателем комиссии Совета Безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Ранее Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода.

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