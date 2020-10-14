Медведев заявил о возможности бесплатно выдавать лекарства по рецептам

Лидер партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что в новой программе ЕР нужно будет отразить требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения. В их числе — бесплатная раздача лекарств.