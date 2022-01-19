Меньше, чем было. Почему и на сколько сократили карантин из-за COVID-19

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Почему сроки карантина уменьшили?

По словам Голиковой, в России оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. «В том числе мы сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача», — сказала она.