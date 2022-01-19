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Меньше, чем было. Почему и на сколько сократили карантин из-за COVID-19

Сроки карантина из-за COVID-19 уменьшили в России. Почему и на сколько сократилась «стандартная» изоляция для ковидных больных — в разборе altapress.ru.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0
1
Сколько дней длился карантин для пациентов с COVID-19?

Изначально «стандартный» карантин, установленный для больных коронавирусом, длился 14 дней.

2
На сколько уменьшили карантин из-за пандемии?

Карантин для зараженных COVID-19 уменьшили до 7 дней, передает ТАСС слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com
3
Почему сроки карантина уменьшили?

По словам Голиковой, в России оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. «В том числе мы сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача», — сказала она.

4
А больницы подготовят к очередной волне ковида?

Да. На днях премьер-министр Михаил Мишустин поручил оценить готовность больниц к созданию резерва коек.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Кроме того, по указанию политика Минздрав должен подготовить памятку для кол-центров по работе с обращениями ковидных пациентов.

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