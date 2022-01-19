Меньше, чем было. Почему и на сколько сократили карантин из-за COVID-19

Изначально «стандартный» карантин, установленный для больных коронавирусом, длился 14 дней.
Карантин для зараженных COVID-19 уменьшили до 7 дней, передает ТАСС слова вице-премьера Татьяны Голиковой.
По словам Голиковой, в России оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. «В том числе мы сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача», — сказала она.
Да. На днях премьер-министр Михаил Мишустин поручил оценить готовность больниц к созданию резерва коек.
Кроме того, по указанию политика Минздрав должен подготовить памятку для кол-центров по работе с обращениями ковидных пациентов.