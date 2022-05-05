Международный день акушерки-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Международным днем акушерки и от души желаю с улыбкой встречать каждую новую жизнь, работать с уверенными и крепкими силами, получать большую и искреннюю благодарность за каждого малыша, гордиться своим призванием, ведь без твоей профессии не был бы этот мир таким прекрасным и чудесным, со звонким смехом и весельем детей.

Поздравляю с Международным днем акушерки! Желаю, чтобы благодарность за помощь и содействие при родах лилась рекой и отражалась в душевном тепле и умиротворении. Будьте счастливы, здоровы и успешны во всех сферах жизни!