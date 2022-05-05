5 мая
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Здоровье

Международный день акушерки-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

5 мая — Международный день акушерки. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

Поздравления с Международным днем акушерки в прозе

Поздравляю с Международным днем акушерки и от души желаю с улыбкой встречать каждую новую жизнь, работать с уверенными и крепкими силами, получать большую и искреннюю благодарность за каждого малыша, гордиться своим призванием, ведь без твоей профессии не был бы этот мир таким прекрасным и чудесным, со звонким смехом и весельем детей.

Поздравляю с Международным днем акушерки! Желаю, чтобы благодарность за помощь и содействие при родах лилась рекой и отражалась в душевном тепле и умиротворении. Будьте счастливы, здоровы и успешны во всех сферах жизни!

Дорогие акушеры, вы помогаете новым жизням, не устаете помогать матерям! Желаем, чтобы все у вас было хорошо в работе, в семье и быту! За вами великое дело, нужное и вечное, спасибо за это!

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Поздравления с Международным днем акушерки в стихах

В ваши руки жизнь приходит,
Мы поздравить вас хотим!
Улыбка пусть с лица не сходит,
И будут радостными дни.

Пускай здоровье будет крепким
И силы пребывают в вас,
Ведь, принимая в руки деток,
Вы счастье дарите для нас!

Нет призвания нужнее,
Чем, подруга, у тебя,
Кто еще принять сумеет
Так у матери дитя.
Точно знаешь свое дело,
Помогаешь матерям,
Четко действуешь, умело.
В этот праздник я тебя
Поздравляю, дорогая,
А желаю я добра,
Море радости без края,
Золота и серебра!

Очень нужный, благородный,
Акушерок тяжкий труд,
Как родить иль «сохраняться»,
Неизменно к ним идут.

Ну, а те, в своем «родильном»,
Как волшебники «живут» —
Кому дочку, кому сына,
Кому двойню выдают.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Поздравления с Международным днем акушерки в смс

Акушерок я сегодня
Нежно поздравляю.
И здоровых малышей
Вам встречать желаю.

Преклоняюсь перед вами,
Вам цены, родные, нет.
Счастья вам, здоровья только,
Жить богато и без бед!

Акушерок поздравляю
Я сегодня всех сердечно,
Благодарность за ваш труд
Подлинна и бесконечна.

Помогаете малютке
Появиться вы на свет,
Пусть не будет в жизни вашей
Горя никогда и бед!

Аисты детишек наших
Прямо в руки вам вручают.
Видно, очень птицы эти
Верят вам, вас уважают.

Мы от них не отстаем,
Акушеркам гимн поем:
Счастья вам и процветания,
Мира, благосостояния!

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