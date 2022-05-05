Международный день акушерки-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем акушерки в прозе
Поздравляю с Международным днем акушерки и от души желаю с улыбкой встречать каждую новую жизнь, работать с уверенными и крепкими силами, получать большую и искреннюю благодарность за каждого малыша, гордиться своим призванием, ведь без твоей профессии не был бы этот мир таким прекрасным и чудесным, со звонким смехом и весельем детей.
Поздравляю с Международным днем акушерки! Желаю, чтобы благодарность за помощь и содействие при родах лилась рекой и отражалась в душевном тепле и умиротворении. Будьте счастливы, здоровы и успешны во всех сферах жизни!
Дорогие акушеры, вы помогаете новым жизням, не устаете помогать матерям! Желаем, чтобы все у вас было хорошо в работе, в семье и быту! За вами великое дело, нужное и вечное, спасибо за это!
Поздравления с Международным днем акушерки в стихах
В ваши руки жизнь приходит,
Мы поздравить вас хотим!
Улыбка пусть с лица не сходит,
И будут радостными дни.
Пускай здоровье будет крепким
И силы пребывают в вас,
Ведь, принимая в руки деток,
Вы счастье дарите для нас!
Нет призвания нужнее,
Чем, подруга, у тебя,
Кто еще принять сумеет
Так у матери дитя.
Точно знаешь свое дело,
Помогаешь матерям,
Четко действуешь, умело.
В этот праздник я тебя
Поздравляю, дорогая,
А желаю я добра,
Море радости без края,
Золота и серебра!
Очень нужный, благородный,
Акушерок тяжкий труд,
Как родить иль «сохраняться»,
Неизменно к ним идут.
Ну, а те, в своем «родильном»,
Как волшебники «живут» —
Кому дочку, кому сына,
Кому двойню выдают.
Поздравления с Международным днем акушерки в смс
Акушерок я сегодня
Нежно поздравляю.
И здоровых малышей
Вам встречать желаю.
Преклоняюсь перед вами,
Вам цены, родные, нет.
Счастья вам, здоровья только,
Жить богато и без бед!
Акушерок поздравляю
Я сегодня всех сердечно,
Благодарность за ваш труд
Подлинна и бесконечна.
Помогаете малютке
Появиться вы на свет,
Пусть не будет в жизни вашей
Горя никогда и бед!
Аисты детишек наших
Прямо в руки вам вручают.
Видно, очень птицы эти
Верят вам, вас уважают.
Мы от них не отстаем,
Акушеркам гимн поем:
Счастья вам и процветания,
Мира, благосостояния!