День охранника-2022. Теплые и красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем охранника-2022 в прозе
Поздравляю с Днем охранника. Желаю уверенности в себе и бравых сил, несомненных успехов и надежной безопасности, высокого интеллекта и отличной формы тела, отменной подготовки и бравой деятельности.
Поздравляю с Днем охранника. Пожелать хочу высокого интеллекта, бравой смекалки, верной логики, весомых аргументов, необходимых доказательств, крепкого здоровья, великолепных идей, блестящей работы и личного блага в жизни.
Поздравляю с Днем охранника. В этот праздник хочу пожелать всегда находить ключ к разгадке любой тайны, всегда уметь держать себя в руках и никогда не поддаваться мутным сомнениям жизни. Пусть в работе по прогнозам каждого дня ожидает успех и удача, пусть в жизни светит яркая звезда счастья и любви.
Поздравления с Днем охранника-2022 в стихах
Каждый день, собой рискуя,
Охраняешь чью-то жизнь,
Пусть вокруг мелькают пули —
Проявляешь героизм!
Ты — охранник первоклассный,
Пожелать хочу тебе,
Пусть удача ежечасно
Проявляется в судьбе!
Охранники, поздравляю,
Праздник нынче только ваш,
Сложные дела желаю
Брать всегда на абордаж.
Всем успехов и задора,
Счастья личного, удачи,
Так же с толком, расстановкой
В жизни все решать задачи.
Охранником быть непросто,
Нужно многое уметь.
Пожелаем вам сегодня
Храбрым быть и не болеть,
Чтоб работа приносила
Только радость и азарт,
Дел нескучных вам отныне,
Ведь ваше призвание — дар.
Поздравления с Днем охранника-2022 в смс
Как рано встает охрана —
И это точно про тебя,
Ты в лучшей форме постоянно,
И охраняешь, не шутя!
Желаю, чтобы без эксцессов,
Спокойно было все — путем,
И без тревоги, и без стресса,
«Катились» тихо день за днем!
Следить, оберегать и охранять —
Вот на работе твои главные задачи!
Хочу тебе от всего сердца пожелать
Я очень крепкого здоровья и удачи!
Желаю в праздник славный,
Чтоб вам всегда везло,
Чтоб деньги и признание
Вам дело принесло.
Пусть обойдет опасность
И пуля пролетит,
Пусть путь к большому счастью
Всегда будет открыт.