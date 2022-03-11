День охранника-2022. Теплые и красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Как рано встает охрана —

И это точно про тебя,

Ты в лучшей форме постоянно,

И охраняешь, не шутя!



Желаю, чтобы без эксцессов,

Спокойно было все — путем,

И без тревоги, и без стресса,

«Катились» тихо день за днем!