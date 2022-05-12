Международный день медсестры. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравлений с Международным днем медсестры в прозе
Поздравляю с Международным днем медицинской сестры. От всей души хочу пожелать успехов, позитива, здоровья и прекрасного настроения. Пусть все мечты исполняются, работа приносит только радость и благодарность, а жизнь будет яркой и счастливой.
Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие!
Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Желаю стальных нервов, неиссякаемых внутренних ресурсов, личных побед и трудовых заслуг. Самое важное в жизни — быть нужным, полезным, и знать, что помощь — основа мира! Спасибо за чудесную профессию, покоряющую сердца!
Поздравления с Международным днем медсестры в стихах
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда,
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
С Днем сестрицы медицинской
Поздравления прими!
Всех заботой материнской
Ты сумеешь окружить.
Оставайся славной, чуткой
И прекрасной, как весна, —
Жизни каждую минутку
Будь здорова ты сама!
Поздравления с Международным днем медсестры в смс
Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью — крайне сложно.
Спасибо вам за тепло,
Что день и ночь, зимой и летом
Вы людям дарите его,
Взамен не требуя ответа.
Медицинская сестра,
Сегодня праздник у тебя.
Я поздравляю от души,
Здоровья, счастья и любви.
Работа в радость чтоб была,
Чтоб не грустила никогда,
Все сбудутся, поверь, мечты,
Лучшая на свете ты.
Медицинская сестра —
Так красива и умна!
Знаешь четко свое дело,
Действуешь всегда умело.
Словно ангел во плоти,
Ты всегда вперед иди.
Поздравляем с твоим днем,
Принесет он счастья в дом!