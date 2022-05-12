12 мая
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Здоровье

Международный день медсестры. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

12 мая — Международный день медсестры. К празднику altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Поздравлений с Международным днем медсестры в прозе

Поздравляю с Международным днем медицинской сестры. От всей души хочу пожелать успехов, позитива, здоровья и прекрасного настроения. Пусть все мечты исполняются, работа приносит только радость и благодарность, а жизнь будет яркой и счастливой.

Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие!

Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Желаю стальных нервов, неиссякаемых внутренних ресурсов, личных побед и трудовых заслуг. Самое важное в жизни — быть нужным, полезным, и знать, что помощь — основа мира! Спасибо за чудесную профессию, покоряющую сердца!

Статуэтка медсестры.
Статуэтка медсестры.
Анна Зайкова

Поздравления с Международным днем медсестры в стихах

Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!

Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.

Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда,
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.

С Днем сестрицы медицинской
Поздравления прими!
Всех заботой материнской
Ты сумеешь окружить.

Оставайся славной, чуткой
И прекрасной, как весна, —
Жизни каждую минутку
Будь здорова ты сама!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Международным днем медсестры в смс

Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью — крайне сложно.

Спасибо вам за тепло,
Что день и ночь, зимой и летом
Вы людям дарите его,
Взамен не требуя ответа.

Медицинская сестра,
Сегодня праздник у тебя.
Я поздравляю от души,
Здоровья, счастья и любви.

Работа в радость чтоб была,
Чтоб не грустила никогда,
Все сбудутся, поверь, мечты,
Лучшая на свете ты.

Медицинская сестра —
Так красива и умна!
Знаешь четко свое дело,
Действуешь всегда умело.

Словно ангел во плоти,
Ты всегда вперед иди.
Поздравляем с твоим днем,
Принесет он счастья в дом!

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