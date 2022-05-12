Международный день медсестры. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Ваш труд бесценен, оценить

Его словами невозможно.

Спасать людей, работой жить

И днем и ночью — крайне сложно.



Спасибо вам за тепло,

Что день и ночь, зимой и летом

Вы людям дарите его,

Взамен не требуя ответа.

Медицинская сестра,

Сегодня праздник у тебя.

Я поздравляю от души,

Здоровья, счастья и любви.



Работа в радость чтоб была,

Чтоб не грустила никогда,

Все сбудутся, поверь, мечты,

Лучшая на свете ты.