18 февраля -9°C
﻿
Жизнь

День транспортной полиции. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День транспортной полиции празднуют 18 февраля. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем транспортной полиции в прозе

Поздравляем с Днем транспортной полиции России, желаем крепкого здоровья, стабильности, спокойствия на дорогах, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Поздравляю с Днем транспортной полиции! Желаю, чтобы на службе было спокойно и безопасно, чтобы служебные хлопоты были приятными, а наземный, воздушный и водный транспорт не давал сбоев, чтобы транспортные средства были надежными, а российские дороги безаварийными!

Есть работа такая — оберегать дороги и делать их безопасными. Она сложна и невероятно нужна. Выполнять ее могут лишь мужественные люди. Такие, как вы. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем транспортной полиции России. Удачи вам на дорогах!

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

Поздравления с Днем транспортной полиции в стихах

День транспортной полиции настал,
С чем я тебя сейчас и поздравляю!
Достаток будет пусть не мал,
Пускай здоровье каждый миг крепчает.

Пусть на работе будет все окей,
Желаю, безусловно, повышенья.
И станет на душе пускай светлей
И каждый день приносит наслажденье.

Под стук колес и суету вокзальную,
Несете свою службу день и ночь,
Здесь радостные встречи и печальные,
И каждому готовы вы помочь.

Успехов вам в работе вашей сложной,
А пассажирам — доброго пути.
Поздравим мы полицию дорожную,
Ведь без нее — никак не обойтись.

В День транспортной полиции
Мы поздравляем вас!
Желаем по традиции
Успешности запас,

Здоровья и везения,
Преступников поймать
И супернастроения,
Чтоб праздник отмечать!

Букет.
Букет.
СС0

Поздравления с Днем транспортной полиции в смс

В День транспортной полиции
Сотрудникам желаю:
Пусть все ваши амбиции
Упрямство воплощает!

Успехов поразительных
Добьетесь вы премного,
И меньше нарушителей
Пусть станет на дорогах!

Чтобы в транспорте, в дороге
С нами не стряслась беда,
Полицейские не дремлют,
Охраняют нас всегда,
Их сегодня поздравляем
С праздником от всей души,
Им здоровья пожелаем,
Счастья, подвигов больших!

Доверять желаю вам
Чуткой интуиции.
Поздравляю с Днем, ребята,
Транспортной полиции! Ура!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость