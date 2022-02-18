День транспортной полиции. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем транспортной полиции в прозе
Поздравляем с Днем транспортной полиции России, желаем крепкого здоровья, стабильности, спокойствия на дорогах, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Поздравляю с Днем транспортной полиции! Желаю, чтобы на службе было спокойно и безопасно, чтобы служебные хлопоты были приятными, а наземный, воздушный и водный транспорт не давал сбоев, чтобы транспортные средства были надежными, а российские дороги безаварийными!
Есть работа такая — оберегать дороги и делать их безопасными. Она сложна и невероятно нужна. Выполнять ее могут лишь мужественные люди. Такие, как вы. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем транспортной полиции России. Удачи вам на дорогах!
Поздравления с Днем транспортной полиции в стихах
День транспортной полиции настал,
С чем я тебя сейчас и поздравляю!
Достаток будет пусть не мал,
Пускай здоровье каждый миг крепчает.
Пусть на работе будет все окей,
Желаю, безусловно, повышенья.
И станет на душе пускай светлей
И каждый день приносит наслажденье.
Под стук колес и суету вокзальную,
Несете свою службу день и ночь,
Здесь радостные встречи и печальные,
И каждому готовы вы помочь.
Успехов вам в работе вашей сложной,
А пассажирам — доброго пути.
Поздравим мы полицию дорожную,
Ведь без нее — никак не обойтись.
В День транспортной полиции
Мы поздравляем вас!
Желаем по традиции
Успешности запас,
Здоровья и везения,
Преступников поймать
И супернастроения,
Чтоб праздник отмечать!
Поздравления с Днем транспортной полиции в смс
В День транспортной полиции
Сотрудникам желаю:
Пусть все ваши амбиции
Упрямство воплощает!
Успехов поразительных
Добьетесь вы премного,
И меньше нарушителей
Пусть станет на дорогах!
Чтобы в транспорте, в дороге
С нами не стряслась беда,
Полицейские не дремлют,
Охраняют нас всегда,
Их сегодня поздравляем
С праздником от всей души,
Им здоровья пожелаем,
Счастья, подвигов больших!
Доверять желаю вам
Чуткой интуиции.
Поздравляю с Днем, ребята,
Транспортной полиции! Ура!