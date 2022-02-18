День транспортной полиции. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День транспортной полиции настал,

С чем я тебя сейчас и поздравляю!

Достаток будет пусть не мал,

Пускай здоровье каждый миг крепчает.



Пусть на работе будет все окей,

Желаю, безусловно, повышенья.

И станет на душе пускай светлей

И каждый день приносит наслажденье.

Под стук колес и суету вокзальную,

Несете свою службу день и ночь,

Здесь радостные встречи и печальные,

И каждому готовы вы помочь.



Успехов вам в работе вашей сложной,

А пассажирам — доброго пути.

Поздравим мы полицию дорожную,

Ведь без нее — никак не обойтись.