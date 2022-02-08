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Жизнь

День российской науки-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День российской науки, учрежденный в 1999 году, отмечают 8 февраля. К празднику altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Наука.
Наука.
unsplash.com

Поздравления с Днем российской науки в прозе

Поздравляем вас с Днем российской науки, желаем успехов в профессиональной деятельности, радости открытий, плодотворного труда в команде единомышленников, крепкого здоровья, бодрости и целеустремленности.

Поздравляю с Днем российской науки. Желаю великих целей и стремлений, больших возможностей и прорывов, смелых идей и поступков, гениальных мыслей и открытий, невероятного удовольствия от научной деятельности и прогрессирующего счастья от жизни.

Поздравляем с Днем российской науки! Пусть этот праздник вдохновляет на научную деятельность, новые идеи и открытия, смелые решения! Желаем успешно развиваться в своей сфере, плодотворности и результативности в работе!

Наука. Лаборатория. Ученые.
Наука. Лаборатория. Ученые.
unsplash.com

Поздравления с Днем российской науки в стихах

Дни науки для страны
Непременно нам нужны.
Поздравляю вас сердечно
И желаю счастья вечно.

Пусть исполнятся мечты,
Вам мира, света, доброты.
Пусть здоровье прибывает,
Пусть успех не покидает!

Открытия возможны лишь с наукой,
Исследований бесконечный ряд!
Пусть не покажется вам скукой то,
Что о науке говорят.

Желаем важных откровений,
Хватать идеи налету,
России — новых достижений и
Побольше мудрых решений!

Вы — гениальные умы,
Вы — наши золотые руки,
Сегодня поздравляем мы
Наш самый главный фонд — науку!

Вас мысль научная ведет
К познанию себя и мира,
Шагнули вы за горизонт —
Природа много тайн открыла.

Наука. Лаборатория. Ученые.
Наука. Лаборатория. Ученые.
unsplash.com

Поздравления с Днем российской науки в смс

Всех ученых я поздравляю
С Днем российской науки,
Восхищение вызывают
Ваши умы и руки.

Достижений великих желаю,
Гениальных и смелых идей,
И идти российской науке
Впереди чтоб планеты всей.

В День российской науки
Вашу мудрость прославляем.
Пусть гордятся вами внуки,
Здоровья много лет желаем.

Ломоносов, Боткин, Менделеев —
С детства знаем эти имена.
Мы открыть что-то тоже сумеем,
Ведь наукой Россия сильна!

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