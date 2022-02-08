День российской науки-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российской науки в прозе
Поздравляем вас с Днем российской науки, желаем успехов в профессиональной деятельности, радости открытий, плодотворного труда в команде единомышленников, крепкого здоровья, бодрости и целеустремленности.
Поздравляю с Днем российской науки. Желаю великих целей и стремлений, больших возможностей и прорывов, смелых идей и поступков, гениальных мыслей и открытий, невероятного удовольствия от научной деятельности и прогрессирующего счастья от жизни.
Поздравляем с Днем российской науки! Пусть этот праздник вдохновляет на научную деятельность, новые идеи и открытия, смелые решения! Желаем успешно развиваться в своей сфере, плодотворности и результативности в работе!
Поздравления с Днем российской науки в стихах
Дни науки для страны
Непременно нам нужны.
Поздравляю вас сердечно
И желаю счастья вечно.
Пусть исполнятся мечты,
Вам мира, света, доброты.
Пусть здоровье прибывает,
Пусть успех не покидает!
Открытия возможны лишь с наукой,
Исследований бесконечный ряд!
Пусть не покажется вам скукой то,
Что о науке говорят.
Желаем важных откровений,
Хватать идеи налету,
России — новых достижений и
Побольше мудрых решений!
Вы — гениальные умы,
Вы — наши золотые руки,
Сегодня поздравляем мы
Наш самый главный фонд — науку!
Вас мысль научная ведет
К познанию себя и мира,
Шагнули вы за горизонт —
Природа много тайн открыла.
Поздравления с Днем российской науки в смс
Всех ученых я поздравляю
С Днем российской науки,
Восхищение вызывают
Ваши умы и руки.
Достижений великих желаю,
Гениальных и смелых идей,
И идти российской науке
Впереди чтоб планеты всей.
В День российской науки
Вашу мудрость прославляем.
Пусть гордятся вами внуки,
Здоровья много лет желаем.
Ломоносов, Боткин, Менделеев —
С детства знаем эти имена.
Мы открыть что-то тоже сумеем,
Ведь наукой Россия сильна!