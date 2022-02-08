День российской науки-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Дни науки для страны

Непременно нам нужны.

Поздравляю вас сердечно

И желаю счастья вечно.



Пусть исполнятся мечты,

Вам мира, света, доброты.

Пусть здоровье прибывает,

Пусть успех не покидает!

Открытия возможны лишь с наукой,

Исследований бесконечный ряд!

Пусть не покажется вам скукой то,

Что о науке говорят.



Желаем важных откровений,

Хватать идеи налету,

России — новых достижений и

Побольше мудрых решений!