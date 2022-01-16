Всемирный день «The Beatles». Поздравления для поклонников в прозе, стихах и смс

Во Всемирный день «The Beatles» тебя

Поздравляю с радушием я.

Давайте же песни старые включим,

Пускай мелодия звучит!

Душа от счастья пусть кричит,

А сердце ей пусть вторит.

Не будет пусть внутри тоски,

Ничто пусть не расстроит.

И, если любишь «Beatles» ты сердечно,

Звучит их музыка пусть вечно.

«Let It Be» и «Yesterday"

Сегодня ты включи скорей.

Во Всемирный день «The Beatles"

Желаю вспомнить те года,

Когда Леннон пел красиво,

Он в памяти остался навсегда.

Музыку тебе послушать

Я желаю эту,

Провожать с нею закаты

И встречать рассветы!

С музыкой всегда дружи,

Настроенье ею поднимай.

И сегодня улыбайся,

Не грусти и не скучай.