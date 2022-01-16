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Жизнь

Всемирный день «The Beatles». Поздравления для поклонников в прозе, стихах и смс

Всемирный день «The Beatles» («Битлз») отмечают 16 января. Для фанатов легендарной рок-группы altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Битлз.
Битлз.
newsmuz.com

Поздравления с Всемирным днем «The Beatles» в прозе

Дорогой поклонник, поздравляю тебя с Всемирным днем «The Beatles»! Пусть жизнь твоя будет всегда наполнена музыкой, сердце — теплом и счастьем, а душа — умиротворением! Споем!

С Всемирным днем «Битлов»! Радуйся каждому мгновению, а если на душе вдруг стало грустно, то скорее включай песни любимой группы! Поздравляю!

С Всемирным днем «Битлз»! Красоты, успехов, здоровья, процветания и любви! Помни: главное — не стареть душой и сердцем!

The Beatles.
The Beatles.
СС0

Поздравления с Всемирным днем «The Beatles» в стихах

Во Всемирный день «The Beatles» тебя
Поздравляю с радушием я.
Давайте же песни старые включим,
Пускай мелодия звучит!
Душа от счастья пусть кричит,
А сердце ей пусть вторит.
Не будет пусть внутри тоски,
Ничто пусть не расстроит.
И, если любишь «Beatles» ты сердечно,
Звучит их музыка пусть вечно.
«Let It Be» и «Yesterday"
Сегодня ты включи скорей.

Во Всемирный день «The Beatles"
Желаю вспомнить те года,
Когда Леннон пел красиво,
Он в памяти остался навсегда.
Музыку тебе послушать
Я желаю эту,
Провожать с нею закаты
И встречать рассветы!
С музыкой всегда дружи,
Настроенье ею поднимай.
И сегодня улыбайся,
Не грусти и не скучай.

«Битлз» — это очень круто!
День сегодня группы этой.
Песни ее всегда ты слушай,
Много в них любви и света.
Я тебе любви желаю
Огромной и верной,
И не будет пусть в судьбе
Зависти и скверности.
Чтобы в сердце и в душе
Заиграла лира,
А в семье тебе желаю
Покоя и мира!

The Beatles.
The Beatles.
adme.ru

Поздравления с Всемирным днем «The Beatles» в смс

Поздравляю с Днем «Битлов»!
Слушай их. Твой будет дух здоров!
Даже в зимнюю метель
Нас спасет битловская «Мишель»! Ура!

В этот день тебя сердечно
Я с Днем «The Beatles» поздравляю,
Жизни яркой и беспечной
От души тебе желаю!
Пусть музыка в душе играет
И молодость не угасает!

Что пожелать тебе в день «Битлз»?
Желаю я тебе нирваны,
А беспокойство и тоска
Развеются пускай с туманом!
С праздником!

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