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Здоровье

Всемирный день больного-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день больного отмечают 11 февраля. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Таблетки.
Таблетки.
CCO.

Поздравления с Всемирным днем больного в прозе

Во Всемирный день больного хочу от души пожелать поскорей поправиться и больше в жизни не болеть. Пусть не болит ни тело, ни душа, пусть от тревог свободны будут и голова, и сердце. Желаю крепких сил, умиротворенности, благополучия и прекрасного самочувствия.

Сегодня Всемирный день больного. И я желаю тебе скорее поправиться, покинуть мир грустных мыслей и серых будней, поскорее окунуться в атмосферу красочной, веселой, полноценной, интересной и чудесной жизни. Крепкого здоровья и оптимистичного настроения!

Во Всемирный день больного хочу пожелать, чтобы ни один недуг не смог остановить тебя на полпути к победной цели, чтобы с каждым днем крепчал твой иммунитет к простудам, сплетням, зависти и прочим негативным факторам жизни!

Больница. Врачи.
Больница. Врачи.
Минздрав Алтайского края.

Поздравления с Всемирным днем больного в стихах

Во Всемирный день больного
Пожелаю не хворать,
Не пришлось чтоб в жизни часто
Вам таблетки принимать.

Поберечь себя желаю,
За здоровьем лишь следить,
Чтобы сильным, бодрым, резвым
Непременно в жизни быть.

Я во Всемирный день больного
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб берег от всех недугов
Ангел вас у изголовья.

Все, кто болен, пусть скорее
Станут с нами в ровный ряд,
На пути к здоровью, силе
Пусть не встретится преград.

Мы Всемирный день больного
Нынче отмечаем,
Всем здоровья и добра
В праздник пожелаем.

Пусть болезнь отступит ваша,
Обойдет пускай вас хворь,
Со здоровьем заключите
Вечный в жизни договор.

Больница. Капельница.
Больница. Капельница.
pexels.com

Поздравления с Всемирным днем больного в смс

Вам без симптомов просыпаться
И без диагноза плохого,
Весь день почаще улыбаться.
С Всемирным днем больного!

Во Всемирный день больного
Скажем мы такое слово,
Что не нужно унывать,
О болезнях вспоминать!
Тем, кто им не поддается,
Над болезнями смеется,
Посвящаем поздравок!
Стих напишем, как умеем,
Чтоб больные поскорее
Выздоравливали в срок!

Пусть мир обратит внимание
На серьезные думы больных.
Проявит любовь, состраданье,
Поддержит чаяния их.

Пусть будут все люди здоровы,
И счастливы станут глаза,
Пусть будут недуги готовы
Уйти от нас навсегда!

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