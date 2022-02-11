Всемирный день больного-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Во Всемирный день больного

Пожелаю не хворать,

Не пришлось чтоб в жизни часто

Вам таблетки принимать.



Поберечь себя желаю,

За здоровьем лишь следить,

Чтобы сильным, бодрым, резвым

Непременно в жизни быть.

Я во Всемирный день больного

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб берег от всех недугов

Ангел вас у изголовья.



Все, кто болен, пусть скорее

Станут с нами в ровный ряд,

На пути к здоровью, силе

Пусть не встретится преград.