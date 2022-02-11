Всемирный день больного-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем больного в прозе
Во Всемирный день больного хочу от души пожелать поскорей поправиться и больше в жизни не болеть. Пусть не болит ни тело, ни душа, пусть от тревог свободны будут и голова, и сердце. Желаю крепких сил, умиротворенности, благополучия и прекрасного самочувствия.
Сегодня Всемирный день больного. И я желаю тебе скорее поправиться, покинуть мир грустных мыслей и серых будней, поскорее окунуться в атмосферу красочной, веселой, полноценной, интересной и чудесной жизни. Крепкого здоровья и оптимистичного настроения!
Во Всемирный день больного хочу пожелать, чтобы ни один недуг не смог остановить тебя на полпути к победной цели, чтобы с каждым днем крепчал твой иммунитет к простудам, сплетням, зависти и прочим негативным факторам жизни!
Поздравления с Всемирным днем больного в стихах
Во Всемирный день больного
Пожелаю не хворать,
Не пришлось чтоб в жизни часто
Вам таблетки принимать.
Поберечь себя желаю,
За здоровьем лишь следить,
Чтобы сильным, бодрым, резвым
Непременно в жизни быть.
Я во Всемирный день больного
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб берег от всех недугов
Ангел вас у изголовья.
Все, кто болен, пусть скорее
Станут с нами в ровный ряд,
На пути к здоровью, силе
Пусть не встретится преград.
Мы Всемирный день больного
Нынче отмечаем,
Всем здоровья и добра
В праздник пожелаем.
Пусть болезнь отступит ваша,
Обойдет пускай вас хворь,
Со здоровьем заключите
Вечный в жизни договор.
Поздравления с Всемирным днем больного в смс
Вам без симптомов просыпаться
И без диагноза плохого,
Весь день почаще улыбаться.
С Всемирным днем больного!
Во Всемирный день больного
Скажем мы такое слово,
Что не нужно унывать,
О болезнях вспоминать!
Тем, кто им не поддается,
Над болезнями смеется,
Посвящаем поздравок!
Стих напишем, как умеем,
Чтоб больные поскорее
Выздоравливали в срок!
Пусть мир обратит внимание
На серьезные думы больных.
Проявит любовь, состраданье,
Поддержит чаяния их.
Пусть будут все люди здоровы,
И счастливы станут глаза,
Пусть будут недуги готовы
Уйти от нас навсегда!