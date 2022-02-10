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Жизнь

День дипломатического работника-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День дипломатического работника, или День дипломата, отмечают в России 10 февраля. К празднику altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Рукопожатие.
Рукопожатие.
из свободных источников

Поздравления с Днем дипломатического работника-2022 в прозе

Поздравляю с Днем дипломатического работника и желаю всегда уметь подбирать ключик к любой ситуации, никогда не сомневаться в своем профессионализме, постоянно добиваться компромиссов и побед. Крепкого здоровья и морального духа, верной удачи и успехов!

Поздравляю с Днем дипломатического работника! Желаю чтобы жизнь была перспективной, наполненной креатива и вдохновения. Пусть всегда находятся силы на покорение новых высот. Продолжайте в том же духе, и жизнь удастся. Будьте счастливы!

От всей души поздравляем с Днем дипломатического работника, желаем всегда быть удачливыми в переговорах, уметь находить нужные и правильные слова, пусть вам в нелегком труде сопутствуют профессиональные удача и успех.

Глобус. Карта мира.
Глобус. Карта мира.
СС0

Поздравления с Днем дипломатического работника-2022 в стихах

Дипломатом быть непросто,
Нужно знать ко всем поход,
Я в карьере только роста
Пожелаю в этот год!

Чтобы все сбывались планы,
И с успехом шли дела,
И удача постоянно
Тебя за руку вела!

Кто умнее, чем другие,
В сотню или двести крат,
Ждут кого дела большие?
Тебя, классный дипломат!

Пусть тебе хватает силы
Все в работе успевать,
Мир блистательно красивый
В целом мире поддержать!

Дипломаты, поздравления
Все сегодня вам летят,
Миссии пусть вам успехи
И признания сулят.

Счастья вам, побед высоких,
Пусть страна всегда гордится,
Пусть везет в нелегком деле
И задор ваш сохранится.

Рукопожатие. Работа.
Рукопожатие. Работа.
СС0

Поздравления с Днем дипломатического работника-2022 в смс

Налаживать связи непросто,
Так ценен любой дипломат.
В честь вашу сегодня все тосты
Пусть пьют и пусть говорят!

Дипломаты, поздравляю
С праздником сердечно вас.
Лучшие в своем вы деле,
Показать готовы «класс».

Вам желаю я успехов
В деле вашем непростом
Ближе станут пусть все цели,
Бьет энергия ключом.

Всем смелым, мудрым дипломатам
Мы адресуем поздравок.
Чтоб не сидели по палатам,
Чтоб в праздник собрались чаек
Распить индийский, крепкий,
Покушать торт, отбросить прочь
Бумаги, степлеры и скрепки
И в радости ворваться в ночь!
Ведь дипломату тоже нужно
Порою отдохнуть от службы!

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