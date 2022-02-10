День дипломатического работника-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Дипломатом быть непросто,

Нужно знать ко всем поход,

Я в карьере только роста

Пожелаю в этот год!



Чтобы все сбывались планы,

И с успехом шли дела,

И удача постоянно

Тебя за руку вела!

Кто умнее, чем другие,

В сотню или двести крат,

Ждут кого дела большие?

Тебя, классный дипломат!



Пусть тебе хватает силы

Все в работе успевать,

Мир блистательно красивый

В целом мире поддержать!