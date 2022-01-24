Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Татьяниным днем и Днем студента

Поздравления с Татьяниным днем в прозе
С Татьяниным днем! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
Поздравляю вас с Татьяниным днем! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от бед, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!
Танюша, поздравляю с твоим днем! Пускай твоя жизнь будет такой же красивой и мелодичной, как твое прекрасное имя! Пусть Ангел-хранитель всегда будет за спиной и помогает в любых трудностях. Желаю больше света, тепла, искренних улыбок и счастливых мгновений!
Поздравления с Татьяниным днем в стихах
В Татьянин день хочу вам пожелать
Душой любить, улыбкою блистать,
День Ангела — такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть ваши все сбываются мечты
И в жизни будет много доброты!
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет счастья жизнь полна!
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
Поздравления с Татьяниным днем в смс
Пусть Татьянин день принесет,
Любовь и счастье на весь год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!
В морозный праздник января
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!
С Татьяниным днем поздравляю
И везучей быть желаю!
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!
Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе,
Будь всегда на высоте!
Слов не жалко никаких
Для Татьяны нашей.
В целом мире не найти
Ни добрей, ни краше.
Пожелаю в этот день
Счастья и здоровья,
Переполнена пусть будет
Жизнь твоя любовью!
Поздравления с Днем студента в прозе
Поздравляю с Днем студента! Желаю сдавать все зачеты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным!
Поздравляю с Днем студента и хочу пожелать верить в себя и стремиться к мечте, не оставлять своих надежд и ожиданий, сознательно учиться и пополнять свой чемоданчик нужными знаниями, посвящать себя интересным и веселым увлечениям, избавляться от лени и страха, вдохновляться любовью и лететь навстречу счастью.
С Днем студента, ребятки! Лучших вам учебных моментов и самых крутых впечатлений по жизни. Будьте настойчивы, идя к своей мечте. Успеха, побольше улыбок, веселья и напористости в достижении целей. Будьте счастливы, любимы — и дарите те же эмоции родным и дорогим людям!
Поздравления с Днем студента в стихах
Поздравляю с Днем студента!
И спешу я пожелать,
Чтобы только на «отлично"
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На «отлично» все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
Поздравления с Днем студента в смс
С Днем студента, дорогие,
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на «отлично"
Вы сдавали без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет,
Не повторится она никогда,
Прекраснее возраста нет…
Мы поздравляем сегодня вас всех
С Днем студента!
Пусть ожидают вас яркий успех
И море приятных моментов.
С Днем студента поздравляю,
И желаю в этот праздник,
Чтоб зачеты все сдавались
И везло чтоб каждый день!
Чтоб учеба была в радость
И на парах всех бывать.
И, конечно, с группой, дружно,
День студента отмечать!