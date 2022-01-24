Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Татьяниным днем и Днем студента

С Днем студента, дорогие,

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.



Чтоб предметы на «отлично"

Вы сдавали без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

Энергия, молодость и красота!

Прелесть студенческих лет,

Не повторится она никогда,

Прекраснее возраста нет…



Мы поздравляем сегодня вас всех

С Днем студента!

Пусть ожидают вас яркий успех

И море приятных моментов.