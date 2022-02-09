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Жизнь

День работника гражданской авиации. Приятные «воздушные» поздравления в прозе, стихах и смс

День работника гражданской авиации отмечают в России 9 февраля. К празднику altapress.ru подобрал теплые и милые поздравления в прозе, стихах и смс.

Самолет.
Самолет.
СС0

Поздравления с Днем работника гражданской авиации в прозе

Поздравляю с Международным днем гражданской авиации! Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, летная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлеты, благополучные посадки, счастливые дни и вся жизнь.

С Международным днем гражданской авиации! Желаем вам всегда быть на высоте в делах и в жизни! Пусть с вас берут пример родные и близкие! Желаем вам мягких взлетов и посадок, безопасных полетов и необъятного счастья!

Поздравляю с Международным днем гражданской авиации и желаю, чтобы жизненное топливо не заканчивалось, а жизненные полеты были высокими и успешными. Пусть народ гордится настоящим героем, а родные добрым и отважным человеком.

В самолете.
В самолете.
CC0

Поздравления с Днем работника гражданской авиации в стихах

Авиации гражданской
День международный.
Будет путь пускай воздушный
Светлым и свободным.

Всем, кто занят в этой сфере,
Счастья я желаю.
С вашим днем, владыки неба,
Всех я поздравляю.

В День авиации гражданской
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.

Чтоб небо мягко обнимало
И не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
И сердце грела доброта!

В День гражданской авиации
Желаю сил, терпения,
Пусть бережет вас небо
И дарит вдохновение.

Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Поздравления с Днем работника гражданской авиации в смс

Вот на взлет пошла машина,
Соревнуясь с вихрями,
Словно семечек в арбузе
Граждан в ней напихано.

Самолеты — это сила
И страны, и нации.
Поздравляем всех, кто служит
В гражданской авиации!

Самолеты в небе кружат,
Оставляя яркий след,
Авиации гражданской
Посвящаем мы куплет!
От души вас поздравляем
С вашим светлым, ярким днем,
И спокойных вам полетов
Только в небе голубом!

Поздравок выше небес,
Чтобы не попутал бес,
Чтобы меру всегда знали,
Ведь авиацией назвали.
Вам желаю много денег,
Вы ж по жизни не бездельник.
Вот и будет все «окей»,
Будет множество идей!

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