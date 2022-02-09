День работника гражданской авиации. Приятные «воздушные» поздравления в прозе, стихах и смс

Вот на взлет пошла машина,

Соревнуясь с вихрями,

Словно семечек в арбузе

Граждан в ней напихано.



Самолеты — это сила

И страны, и нации.

Поздравляем всех, кто служит

В гражданской авиации!

Самолеты в небе кружат,

Оставляя яркий след,

Авиации гражданской

Посвящаем мы куплет!

От души вас поздравляем

С вашим светлым, ярким днем,

И спокойных вам полетов

Только в небе голубом!