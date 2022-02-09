День работника гражданской авиации. Приятные «воздушные» поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работника гражданской авиации в прозе
Поздравляю с Международным днем гражданской авиации! Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, летная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлеты, благополучные посадки, счастливые дни и вся жизнь.
С Международным днем гражданской авиации! Желаем вам всегда быть на высоте в делах и в жизни! Пусть с вас берут пример родные и близкие! Желаем вам мягких взлетов и посадок, безопасных полетов и необъятного счастья!
Поздравляю с Международным днем гражданской авиации и желаю, чтобы жизненное топливо не заканчивалось, а жизненные полеты были высокими и успешными. Пусть народ гордится настоящим героем, а родные добрым и отважным человеком.
Поздравления с Днем работника гражданской авиации в стихах
Авиации гражданской
День международный.
Будет путь пускай воздушный
Светлым и свободным.
Всем, кто занят в этой сфере,
Счастья я желаю.
С вашим днем, владыки неба,
Всех я поздравляю.
В День авиации гражданской
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.
Чтоб небо мягко обнимало
И не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
И сердце грела доброта!
В День гражданской авиации
Желаю сил, терпения,
Пусть бережет вас небо
И дарит вдохновение.
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой.
Поздравления с Днем работника гражданской авиации в смс
Вот на взлет пошла машина,
Соревнуясь с вихрями,
Словно семечек в арбузе
Граждан в ней напихано.
Самолеты — это сила
И страны, и нации.
Поздравляем всех, кто служит
В гражданской авиации!
Самолеты в небе кружат,
Оставляя яркий след,
Авиации гражданской
Посвящаем мы куплет!
От души вас поздравляем
С вашим светлым, ярким днем,
И спокойных вам полетов
Только в небе голубом!
Поздравок выше небес,
Чтобы не попутал бес,
Чтобы меру всегда знали,
Ведь авиацией назвали.
Вам желаю много денег,
Вы ж по жизни не бездельник.
Вот и будет все «окей»,
Будет множество идей!