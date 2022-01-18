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Жизнь

Крещение-2022 уже скоро. Светлые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В ночь с 18 на 19 января в России отметят Крещение — великий православный праздник. Altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением-2022 в прозе

Поздравляем со светлым праздником Крещения! Пусть чистая крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

С Крещением! Пусть праздник подарит море радости и теплоты! Пусть все плохие мысли, все невзгоды покинут твой дом и твою жизнь! Пусть крещенская водица смоет все болезни и подарит любовь, надежду и счастье!

Поздравляю с праздником Крещения! Пусть в этот светлый день в вашем доме царят мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением-2022 в стихах

В крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.

С Крещением!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

С Крещением
Сердечно поздравляю!
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.

Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.

В январский день холодный,
В чудесный, светлый час
С Крещением Господня
Я поздравляю вас!

Достатка вам желаю,
Забыть обиды все.
Чтоб сердце расцветало
В духовной красоте.

Успехов в начинаниях
Желаю и надежд.
Любви, тепла, внимания
И благ земных вам всех!

Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением-2022 в смс

Желаем вам в Крещение
Здоровья и добра,
Вода чтоб беды, горести
С собою унесла.

Пусть будет вера крепкою,
Живет в душе любовь,
Родных ваших и близких
Пускай хранит Господь.

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет вас от всех бед!

Хочу я в день Крещения
Здоровья пожелать,
А также вам терпения
И реже уставать.

Чтоб рядом с вами близкие,
Чтоб не было беды,
Чтобы сбылось, что хочется,
О чем мечтали вы.

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