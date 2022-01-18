Крещение-2022 уже скоро. Светлые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Крещением-2022 в прозе
Поздравляем со светлым праздником Крещения! Пусть чистая крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.
С Крещением! Пусть праздник подарит море радости и теплоты! Пусть все плохие мысли, все невзгоды покинут твой дом и твою жизнь! Пусть крещенская водица смоет все болезни и подарит любовь, надежду и счастье!
Поздравляю с праздником Крещения! Пусть в этот светлый день в вашем доме царят мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть.
Поздравления с Крещением-2022 в стихах
В крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.
С Крещением!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.
С Крещением
Сердечно поздравляю!
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.
В январский день холодный,
В чудесный, светлый час
С Крещением Господня
Я поздравляю вас!
Достатка вам желаю,
Забыть обиды все.
Чтоб сердце расцветало
В духовной красоте.
Успехов в начинаниях
Желаю и надежд.
Любви, тепла, внимания
И благ земных вам всех!
Поздравления с Крещением-2022 в смс
Желаем вам в Крещение
Здоровья и добра,
Вода чтоб беды, горести
С собою унесла.
Пусть будет вера крепкою,
Живет в душе любовь,
Родных ваших и близких
Пускай хранит Господь.
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет вас от всех бед!
Хочу я в день Крещения
Здоровья пожелать,
А также вам терпения
И реже уставать.
Чтоб рядом с вами близкие,
Чтоб не было беды,
Чтобы сбылось, что хочется,
О чем мечтали вы.