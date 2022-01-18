Крещение-2022 уже скоро. Светлые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляем со светлым праздником Крещения! Пусть чистая крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

С Крещением! Пусть праздник подарит море радости и теплоты! Пусть все плохие мысли, все невзгоды покинут твой дом и твою жизнь! Пусть крещенская водица смоет все болезни и подарит любовь, надежду и счастье!