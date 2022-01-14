Старый Новый год-2022. Теплые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Тебя я поздравляю

Со Старым Новым годом,

Всех благ, добра желаю

И жизни превосходной!



Пусть он возьмет с собою

Все, что тебе не нужно,

Наполнит жизнь любовью,

Теплом, заботой, дружбой!

Две недели не скучали,

Новый год мы отмечали,

И еще нас праздник ждет —

Это Старый Новый год! Ура!