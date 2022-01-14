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Жизнь

Старый Новый год-2022. Теплые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Старый Новый год наступил в России 14 января. Altapress.ru подобрал к празднику приятные и красивые поздравления в прозе, стихах и смс.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

Поздравления со Старым Новым годом-2022 в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи, пусть будет с кем разделить счастье и радость души!

Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжить свой путь с отличным настроением.

Пускай Старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!

Елка.
Елка.
Анна Зайкова, altapress.ru

Поздравления со Старым Новым годом-2022 в стихах

И вновь у нас отличный повод
Собрать семью, друзей, родных,
Не страшен нам мороз
И свет снежинок заводных.

И Старый Новый год сегодня
Вступает вновь в свои права,
И мы желаем вам здоровья,
Удачи, счастья и добра!

Пусть Старый Новый год
Успехов принесет,
Пусть будет море счастья,
Мимо — горе и ненастья.

Удачи и тепла вам,
Любви и вдохновенья,
И радость в вашем доме
Пусть будет неизменно!

Старый Новый год встречаем,
Счастья, радости желаем.
Пусть сбываются мечты,
Пусть не будет суеты.

Ждут пускай всегда успехи,
Время будет для потехи,
Полон год счастливых грез
И не знали чтобы слез!

Новый год. Новогодняя елка. Украшения.
Новый год. Новогодняя елка. Украшения.
СС0

Поздравления со Старым Новым годом-2022 в смс

Тебя я поздравляю
Со Старым Новым годом,
Всех благ, добра желаю
И жизни превосходной!

Пусть он возьмет с собою
Все, что тебе не нужно,
Наполнит жизнь любовью,
Теплом, заботой, дружбой!

Две недели не скучали,
Новый год мы отмечали,
И еще нас праздник ждет —
Это Старый Новый год! Ура!

Веселись, гуляй, народ —
Вот и Старый Новый год!
Чтобы вам весь год везло
И на даче все росло,
Здоровье чтоб было отменным,
Денег много непременно,
Чтобы вы не знали горя,
А купались только в море!

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