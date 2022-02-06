Международный день бармена-2022. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем бармена-2022 в прозе
Поздравляю с Международным днем бармена. Желаю чувствовать себя богом за барной стойкой, желаю быть везунчиком по жизни. Пусть каждый день будет ярким и вкусным коктейльчиком из таких ингредиентов, как удача, счастье, радость и любовь. Желаю личных достижений в барменском творчестве, частых клиентов, интересного общения и достатка по жизни!
Спасибо за лучшие напитки, виртуозную работу, невозмутимость, великолепную технику и талант быть барменом. С поздравлением хочется выразить уважение и восхищение. Также желаю хорошего настроения, бодрости, веселья, терпения и удовольствия от работы.
Поздравляем с профессиональны праздником, желаем, чтобы никогда не иссякал поток творческого позитива, вдохновения и желания создавать необычные вкусы напитков! Пусть постоянно совершенствуется ваше мастерство, привлекая благодарных и восторженных клиентов.
Поздравления с Международным днем бармена-2022 в стихах
В Международный день бармена
Желаем взять большой бокал,
Наполнить доверху здоровьем,
Чтоб жизни ритм не утихал!
Приправить денежным ликером
Добавить счастья и любви!
До дна коктейль сегодня выпей!
Легко и весело живи!
Желаем жизни
Бурлящей и игривой.
Пусть счастье будет, как в кино,
Манящим и красивым.
Чтоб в День бармена слышал ты
В карманах шелест чаевых.
Чтобы сбылись твои мечты,
И стал владельцем бара ты.
Пускай всегда твои коктейли
Легко в восторг приводят всех!
Шагай к своей заветной цели
Без затруднений и помех!
Во всем будь лучшим, первоклассным,
Лови счастливую волну!
Желаю барменом прекрасным
Тебе прослыть на всю страну!
Поздравления с Международным днем бармена-2022 в смс
Сегодня День бармена!
Примите поздравления.
Пусть будет непременно
Отличным настроение!
Фильтры, шейкеры, стаканы —
Твои лучшие друзья,
Быть счастливым постоянно
Пожелаю тебе я.
Чтобы лучшие коктейли
Создались в твоих руках,
Было в жизни лишь веселье
И успех во всех делах!
День бармена наступил
Непростой — Международный.
Я тебе желаю сил,
Чтоб ты стойкий был и бодрый!
Чтобы шейкер ты вращал,
Взрыв оваций вызывая,
И от радости сиял,
Чаевые получая!