Международный день бармена-2022. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

В Международный день бармена

Желаем взять большой бокал,

Наполнить доверху здоровьем,

Чтоб жизни ритм не утихал!



Приправить денежным ликером

Добавить счастья и любви!

До дна коктейль сегодня выпей!

Легко и весело живи!

Желаем жизни

Бурлящей и игривой.

Пусть счастье будет, как в кино,

Манящим и красивым.



Чтоб в День бармена слышал ты

В карманах шелест чаевых.

Чтобы сбылись твои мечты,

И стал владельцем бара ты.