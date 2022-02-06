6 февраля -17°C
﻿
Жизнь

Международный день бармена-2022. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день бармена отмечают 6 февраля. Для «главных по стаканчикам» altapress.ru подобрал веселые поздравления в прозе, стихах и смс. С праздником!

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Поздравления с Международным днем бармена-2022 в прозе

Поздравляю с Международным днем бармена. Желаю чувствовать себя богом за барной стойкой, желаю быть везунчиком по жизни. Пусть каждый день будет ярким и вкусным коктейльчиком из таких ингредиентов, как удача, счастье, радость и любовь. Желаю личных достижений в барменском творчестве, частых клиентов, интересного общения и достатка по жизни!

Спасибо за лучшие напитки, виртуозную работу, невозмутимость, великолепную технику и талант быть барменом. С поздравлением хочется выразить уважение и восхищение. Также желаю хорошего настроения, бодрости, веселья, терпения и удовольствия от работы.

Поздравляем с профессиональны праздником, желаем, чтобы никогда не иссякал поток творческого позитива, вдохновения и желания создавать необычные вкусы напитков! Пусть постоянно совершенствуется ваше мастерство, привлекая благодарных и восторженных клиентов.

Андрей Сапсаев, бармен.
Андрей Сапсаев, бармен.
Олег Богданов

Поздравления с Международным днем бармена-2022 в стихах

В Международный день бармена
Желаем взять большой бокал,
Наполнить доверху здоровьем,
Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером
Добавить счастья и любви!
До дна коктейль сегодня выпей!
Легко и весело живи!

Желаем жизни
Бурлящей и игривой.
Пусть счастье будет, как в кино,
Манящим и красивым.

Чтоб в День бармена слышал ты
В карманах шелест чаевых.
Чтобы сбылись твои мечты,
И стал владельцем бара ты.

Пускай всегда твои коктейли
Легко в восторг приводят всех!
Шагай к своей заветной цели
Без затруднений и помех!

Во всем будь лучшим, первоклассным,
Лови счастливую волну!
Желаю барменом прекрасным
Тебе прослыть на всю страну!

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Поздравления с Международным днем бармена-2022 в смс

Сегодня День бармена!
Примите поздравления.
Пусть будет непременно
Отличным настроение!

Фильтры, шейкеры, стаканы —
Твои лучшие друзья,
Быть счастливым постоянно
Пожелаю тебе я.

Чтобы лучшие коктейли
Создались в твоих руках,
Было в жизни лишь веселье
И успех во всех делах!

День бармена наступил
Непростой — Международный.
Я тебе желаю сил,
Чтоб ты стойкий был и бодрый!

Чтобы шейкер ты вращал,
Взрыв оваций вызывая,
И от радости сиял,
Чаевые получая!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость