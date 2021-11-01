День судебного пристава-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем судебного пристава и от чистого сердца желаю уверенности в себе и хорошего здоровья, настойчивости характера и успешной деятельности, уважения и удачных решений любого дела, великолепного настроения и большого счастья.

Пускай работа судебного пристава всегда хорошо оплачивается! Желаю всяческих успехов, продвижения по карьерной лестнице и легких будних деньков! Пусть все цели и мечты будут тобой осуществимы, ведь тебе под силу все!