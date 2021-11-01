День судебного пристава-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем судебного пристава в прозе
Поздравляю с Днем судебного пристава и от чистого сердца желаю уверенности в себе и хорошего здоровья, настойчивости характера и успешной деятельности, уважения и удачных решений любого дела, великолепного настроения и большого счастья.
Пускай работа судебного пристава всегда хорошо оплачивается! Желаю всяческих успехов, продвижения по карьерной лестнице и легких будних деньков! Пусть все цели и мечты будут тобой осуществимы, ведь тебе под силу все!
Пусть каждое принятое решение, пусть даже очень сложное, будет верным, честным и справедливым. Желаю никогда не слышать в свой адрес грубых слов, чтобы не предавали и не лгали. И пусть каждый новый и светлый день будет с улыбки начинаться.
Поздравления с Днем судебного пристава в стихах
В День судебных приставов
Желаю неба чистого,
Чтоб любимая работа
Шла легко и беззаботно.
Уклонистов всех найти,
Мигом с них долги стрясти,
В службе — благ, продвиженья
И большого уваженья!
Пожелаю я работы
Безопасной вам всегда,
В кошельке чтобы банкноты
Не кончались никогда.
Больше отзывов хвалебных,
Больше премий получать
И День приставов судебных
Вам по-царски отмечать!
В День пристава судебного тебя
От всей души я поздравляю!
Желаю мира, радости, добра,
Здоровья крепкого желаю.
Конечно, исполнения мечты,
Приятных, ярких впечатлений.
Судебный пристав лучший ты,
И в этом точно нет сомнений.
Поздравления с Днем судебного пристава в смс
С профессиональным днем
Вас сегодня поздравляю,
Пусть успехом и теплом
Каждый день вас наполняет.
Справедливости в делах
Пусть всегда сполна хватает,
И пусть светлая судьба
Вас добром не обделяет.
Я тебя, судебный пристав,
Поздравляю с твоим днем,
Сил желаю и терпения
Я в призвании твоем.
Пусть достойною зарплата
Будет за твой труд всегда,
Уважай свою работу,
Не сдавайся никогда.
Разрешите вас поздравить,
Приставы судебные.
Пусть не будут в тягость
Вам функции служебные.
Желаю вам достатка,
Удачи, сил, добра,
Здоровья богатырского,
Душевного тепла.