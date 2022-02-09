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Жизнь

Международный день стоматолога-2022. Ослепительно приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день стоматолога отмечают 9 февраля. В этот праздник чествуют святую мученицу Аполлонию — покровительницу дантистов и тех, кто мучается от зубной боли. Altapress.ru сделал подборку приятных и красивых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Стоматолог
Стоматолог
CCO

Поздравления с Международным днем стоматолога-2022 в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!

Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть тебя везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

Желаю в Международный день стоматолога профессионального признания, успехов и удачи в работе. Чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней. Желаю мира и достатка в семьях, материального благополучия и здоровья на долгие годы!

Стоматология.
Стоматология.
Pixabay.com

Поздравления с Международным днем стоматолога-2022 в стихах

Желаю золотых клиентов,
Побольше дырочек и пломб
И благодарных пациентов,
Чтобы дарили вкусные конфеты.

Чтоб каждый к вам попасть старался,
И в кабинет валил народ.
Чтоб целый мир вам улыбался,
Не пряча зубы, во весь рот.

Быть стоматологом непросто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!

Сияй голливудской улыбкой,
Сияй чистотою халата.
Пусть будет работа не пыткой,
Достойной пусть будет зарплата.
Хороших тебе пациентов,
Улыбок, цветов, комплиментов!

Врач. Стоматолог.
Врач. Стоматолог.
СС0

Поздравления с Международным днем стоматолога-2022 в смс

Очень важная работа
Зубы людям всем лечить,
Пожелаем мы в ваш праздник
Свое призвание любить,
Чтоб профессия такая
Много денег принесла,
И чтоб жизнь у вас веселой
И счастливою была!

Пусть улыбки ярко сияют,
Пусть от счастья блестят и глаза.
Стоматологов всех поздравляю,
И желаю вам счастья друзья!

Улыбку белоснежную
Нам дарит стоматолог!
Он очень нужен всем,
Как доктор, очень дорог!

Желаю стоматологам
Удачи и везения.
Успеха очень долгого,
Гармонии, терпения!

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