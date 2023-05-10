Мы рядом! Как студенты помогают жительницам Алтайского края рожать

В Алтайском крае реализуют проект «Мы рядом!» Его инициировали акушеры-гинекологи и перинатальные психологи центра «Дар» совместно со студентами Барнаульского базового медицинского колледжа. Учащимся предложили стать волонтерами – партнерами женщин в родах. Так, по мнению авторов проекта, студенты увидят будущую профессию с точки зрения потребностей пациентки в родах.

По задумке это поможет учащимся отделения «Акушерское дело» получить первое представление о профессии, а роженицам быть спокойнее и увереннее.

Идея сразу получила поддержку в Центре по содействию трудоустройству выпускников колледжа. Здесь оценили, насколько важно дать учащимся шанс постигать практику параллельно с теорией. Это одна из моделей обучения, когда медицинское образование не «оторвано» от практического здравоохранения.

Термин «пациентоориентированность» сегодня становится привычным в медучреждениях, где стремятся, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания помощи, начиная с профессионализма медработников и заканчивая комфортной средой пребывания.

По словам руководителя краевого Центра медико-социальной поддержки беременных Елены Такташевой, стать волонтерами согласились 10 студенток 1-3 курсов медицинского колледжа.

Роды. https://unsplash.com/

В родзале девушки готовы оказывать женщинам посильную физическую, бытовую и эмоциональную поддержку, например, подсказать, как правильно дышать в определенные периоды. Они знают, как немедикаментозно обезболить схватку, могут подать воды, проводить в туалет.

Известно, что стресс провоцирует мышечное напряжение и рассеянность внимания. Психологическая поддержка помогает женщине расслабиться и сконцентрироваться на рождении ребенка. Отмечу, что волонтеры сопровождают только тех женщин, которые дали согласие на их помощь.

«Наши волонтеры прошли подготовку у специалистов центра: акушеров-гинекологов, неонатологов, перинатальных психологов. Они прошли курс лекций и имеют представление, что происходит в родзале, - говорит Елена Трусова. - Мы уже видим: у девушек достаточно компетенций, чтобы помочь справиться с эмоциями тревожным и волнительным роженицам».

Одно из занятий с волонтерами было посвящено психологии боли. Акушеры, психологи и студенты обсуждали, как отвлечь рожающую женщину от неприятных ощущений. Например, если та не против, поговорить с ней на отвлеченные темы: где работает, какое кино любит. Раз в неделю со студентами проводят разбор сложных случаев.

Беременность CCO

И.о. главной акушерки «Дара» Юлия Кутейкина говорит, что за три года проекта выяснилось, что приходят очень много студентов, но до конца доходят единицы. Тем, кто все же остается, предлагают работу в патологическое отделение или родовое.

Медики отмечают, что волонтеры ни в коем случае не заменяют врачей и акушерок, не вторгаются в медицинский процесс, а выступают именно партнерами женщин так, как это сделали бы муж, мама или другой родной человек.

В таком сопровождении особо остро нуждаются женщины из социально-неблагополучной среды, у которых не сложились отношения с партнером или которые живут за чертой бедности. Они подвержены большей тревожности и депрессии.

«Помощниками в родах», помимо студентов, стали волонтеры Корпуса милосердия – общественной организации «Доброе сердце».

Все волонтеры прошли психологическое тестирование, имеют санитарные книжки, заключения психиатра и нарколога, а также отрицательный результат теста на COVID-19.