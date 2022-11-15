15 ноября
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Здоровье

Миллиарды рублей выделили на строительство домов-интернатов в 2023 году

В России в 2023 году постоят 20 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов. Из федерального бюджета выделили 10 млрд рублей, сообщают ТАСС в пресс-службе минтруда.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Объекты построят по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Будут доступны места для размещения 2303 граждан. Планируется, что условия в стационаре нового типа будут комфортными и близкими к домашним

Здания хотят обустроить в соответствии с сотоянием пенсионеров. Будут подобраны квалифицированный сестринский и гериатрический уход, а также реабилитация.

«Комнаты с функциональной мебелью, отдельными санузлами и необходимой бытовой техникой будут рассчитаны на двух-трех человек», — говорится в сообщении.

Четыре таких стационара на 318 граждан ввели в начале 2022 года в Саратовской области, Республике Коми, Мордовии и Тыве.

До 2023-го построят еще 11 таких учреждений на 1226 мест. На их строительство направили более 9,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в несколько миллиардов рублей оценили строительство межвузовского кампуса в сибирском городе.

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