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Здоровье

Минздрав намерен наказывать за призывы не ставить прививки

Минздрав РФ готовит пакет законопроектов, который предполагает наказание за призывы отказаться от прививок, пишет ТАСС.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Первый заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что к ответственности будут привлекать тех, кто призывает не прививаться и тех, кто способствует распространению этой информации через СМИ и интернет.

Предлагаемые законопроекты внесут изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях.

По словам Яковлевой, необъективные данные относительно вакцинации способствуют тому, что иммунопрофилактика становится малоэффективной.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила отказ от прививок в список глобальных угроз.

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