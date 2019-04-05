Минздрав намерен наказывать за призывы не ставить прививки

Первый заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что к ответственности будут привлекать тех, кто призывает не прививаться и тех, кто способствует распространению этой информации через СМИ и интернет.
Предлагаемые законопроекты внесут изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях.
По словам Яковлевой, необъективные данные относительно вакцинации способствуют тому, что иммунопрофилактика становится малоэффективной.
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила отказ от прививок в список глобальных угроз.