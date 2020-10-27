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Здоровье

Минздрав назвал четыре препарата для профилактики коронавируса

На сайте Минздрава России опубликован обновленный список средств для профилактики коронавируса. Это умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а также гидроксихлорохин, который рекомендуют пить после контакта с зараженными.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Ведомство отмечает, что и здоровым людям, и пациентам из групп риска желательно использовать два препарата: рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.

SARS-CoV-2 гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром включили в схему профилактики при единичном контакте с зараженным

В список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.

Напомним, врачи предупреждают: бездумное применение даже безобидных иммуномодуляторов и средств от кашля может усугубить тяжесть состояния и нанести еще больший вред здоровью. Есть целый ряд препаратов, применять которые можно только по их назначению.

Ранее вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что число зараженных коронавирусом в России вырастет вдвое.

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