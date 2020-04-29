Минздрав рассказал, есть ли у алтайских медиков средства защиты

Ежедневно медики Алтайского края используют около 600 комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ). Пока в крае есть двухнедельный запас — 7 тысяч СИЗов, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Запасы средств индивидуальной защиты в крае сформировали 29 марта из имевшихся еще с 2019 года. Потом минпромэнерго края организовало работу по обеспечению инфекционных госпиталей одноразовыми костюмами, сшитыми местными производителями.

Больше всего СИЗов шьют и поставляют из учреждений УФСИН — более 3 тысяч костюмов для медицинских организаций от них уже поступило. Постепенно подключаются к производству алтайские швейные предприятия.

«2250 костюмов закуплены и поставлены в медучреждения края ТС „Мария-РА“. До 30 апреля ждем поставок более 7 тысяч СИЗов», — сообщают в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что закупили специальной ткани — спанбонда — более чем на 20 тысяч костюмов.

Губернатор края Виктор Томенко распорядился организовать централизованную закупку для медицинских организаций порядка 150 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, которые должны начать поступать со следующей недели.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал Алтайский край в числе регионов, где все еще не закупили средства индивидуальной защиты или делают это странно. Позже Виктор Томенко отчитался, что все выделенные деньги расходуются и закупки ведутся.